. Что делать с валютой, чтобы не прогореть ?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что делать с валютой, чтобы не прогореть ?

Что делать с валютой, чтобы не прогореть ?
Эксперт рассказал, куда девать доллары и евро в нынешней ситуации. Вопреки прогнозам, которые давали многие аналитики на текущую осень, курсы доллара и евро по отношению к рублю не выросли, а наоборот, еще больше снизились. Финансовый аналитик Владислав Антонов дал совет, что делать сейчас с иностранной валютой. По словам специалиста, у людей с накоплениями в долларах и евро есть два варианта. Рискнуть, ничего не предпринимая, или диверсифицировать в другие валюты.   «Западные страны продолжают вводить санкции, и неизвестно, останется ли вообще доллар в России. Его хождение в стране не запретят, но вряд ли он будет пользоваться высоким спросом у россиян как до 24 февраля»,  — отметил эксперт. Антонов напомнил, что хранить доллары и евро в банках сейчас крайне невыгодно, финансовые организации устанавливают невыгодные курсы и берут колоссальную комиссию. Некоторые вообще не имеют права производить валютные операции. Можно ждать, когда курс будет оптимальным и все-таки продать имеющиеся валютные накопления. Но сколько потребуется времени, точно сказать никто не может. «Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают», — приводит мнение финансиста агентство «Прайм». Другой вариант — перевести доллары и евро в юани. Открытие и ведение счета в этой валюте не требуют каких-то затрат. Юани быстро и легко конвертируются как в рубли, так и в другие денежные единицы.  Антонов не исключает, что московская биржа может вообще прекратить торговлю и долларами, и евро. И вообще деньги Соединенных Штатов и Евросоюза есть смысл продать как можно быстрее. «По всем инвестициям высокие риски и полная неопределенность. С начала года доллар подешевел относительно рубля на 22,5%, евро — на 36,7%. Как видим, на фоне продолжения умеренного укрепления рубля, российская валюта остается самым надежным инвестиционным инструментом», — подытожил специалист. Ранее финансовый консультант Сергей Макаров рассказал о способах сохранения и приумножения накоплений осенью 2022 года. Он оценил такие инвестиционные инструменты как золото, валюты, депозитный вклад и другое.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН
Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН
Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью женщину
Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью женщину
"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в соцсетях
"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре
Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре
Максим Галкин не думает, что говорит
Максим Галкин не думает, что говорит
Александр Мясников на съемках подвергся нападению обезьяны
Александр Мясников на съемках подвергся нападению обезьяны
Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи

Топ на сегодня

Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в

Еще по теме

Эксперт рассказал, почему теперь можно забыть о долларе по 100 рублей
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро
Эксперты: у рубля появился шанс на укрепление
Финансовые аналитики поздравили россиян с новыми рублевыми антирекордами