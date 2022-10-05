. Что делать с валютой, чтобы не прогореть ?

Эксперт рассказал, куда девать доллары и евро в нынешней ситуации. Вопреки прогнозам, которые давали многие аналитики на текущую осень, курсы доллара и евро по отношению к рублю не выросли, а наоборот, еще больше снизились. Финансовый аналитик Владислав Антонов дал совет, что делать сейчас с иностранной валютой. По словам специалиста, у людей с накоплениями в долларах и евро есть два варианта. Рискнуть, ничего не предпринимая, или диверсифицировать в другие валюты. «Западные страны продолжают вводить санкции, и неизвестно, останется ли вообще доллар в России. Его хождение в стране не запретят, но вряд ли он будет пользоваться высоким спросом у россиян как до 24 февраля», — отметил эксперт. Антонов напомнил, что хранить доллары и евро в банках сейчас крайне невыгодно, финансовые организации устанавливают невыгодные курсы и берут колоссальную комиссию. Некоторые вообще не имеют права производить валютные операции. Можно ждать, когда курс будет оптимальным и все-таки продать имеющиеся валютные накопления. Но сколько потребуется времени, точно сказать никто не может. «Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают», — приводит мнение финансиста агентство «Прайм». Другой вариант — перевести доллары и евро в юани. Открытие и ведение счета в этой валюте не требуют каких-то затрат. Юани быстро и легко конвертируются как в рубли, так и в другие денежные единицы. Антонов не исключает, что московская биржа может вообще прекратить торговлю и долларами, и евро. И вообще деньги Соединенных Штатов и Евросоюза есть смысл продать как можно быстрее. «По всем инвестициям высокие риски и полная неопределенность. С начала года доллар подешевел относительно рубля на 22,5%, евро — на 36,7%. Как видим, на фоне продолжения умеренного укрепления рубля, российская валюта остается самым надежным инвестиционным инструментом», — подытожил специалист. Ранее финансовый консультант Сергей Макаров рассказал о способах сохранения и приумножения накоплений осенью 2022 года. Он оценил такие инвестиционные инструменты как золото, валюты, депозитный вклад и другое.