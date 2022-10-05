. День 5 октября в истории

День учителя.

Этот праздник появился в СССР в середине 1960-х годов и отмечался в первое воскресенье октября. В 1994 году профессиональный праздник всех работников образования был перенесен на 5 октября.

На сегодняшний день в России насчитывается свыше 90 тысяч образовательных учреждений, в которых работают более 2 миллионов педагогов.

Всемирный день учителя.

Памятная дата ООН, установленная на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1993 году.

5 октября 1966 года на межправительственной конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли первый международный документ о правовом статусе работников образования — Рекомендацию «О положении учителей».

День образования службы уголовного розыска России.

В этот день в 1918 году коллегия Народного комиссариата внутренних дел РСФСР приняла положение «Об организации Отдела уголовного розыска».

Они учреждались в городах, в которых проживали не менее 40-45 тысяч человек. Общее руководство уголовным розыском осуществлял НКВД.

На первом этапе сотрудники этих подразделений боролись с политическими противниками советской власти, но уже с 1920 года главным направлением их деятельности стала борьба с уголовной преступностью, в основном с крупными бандами и организованными преступными сообществами.

Сегодня Главное управление уголовного розыска МВД РФ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата министерства. Сотрудники уголовного розыска ежегодно раскрывают около 70% уголовных дел, из них более 20 тысяч убийств, свыше 23 тысяч разбоев, около 170 тысяч грабежей и краж. Находят 70 тысяч без вести пропавших граждан и разыскивают более 120 тысяч преступников.

Год назад (2021) с космодрома Байконур (Казахстан) был запу­щен космический корабль «Союз МС‑19» с первым в мире «киноэкипажем».

В его состав вошли актриса Юлия Пере­сильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шка­плеров. В течение 12 суток на орбите проходили съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов». 17 октября Пересильд и Шипенко на корабле «Союз МС-18» благополучно вер­нулись на Землю.

Шесть лет назад (2016) приступила к работе Государственная Дума РФ седьмого созыва.

Выборы в Госдуму прошли, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года. Впервые с 2003 года депутаты избирались по смешанной системе: половина — по партийным спискам, а вторая — по одномандатным округам. По итогам голосования в нижнюю палату парламента вошли представители шести партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также по одному представителю от партий «Родина» и «Гражданская платформа».

На первом заседании, 5 октября 2016 года, спикером Госдумы был избран Вячеслав Володин.

86 лет назад (1936) в Большом зале Московской консер­ватории состоялось первое выступление Госоркестра СССР (ныне Государственный академический сим­фонический оркестр РФ им. Е.Ф. Светланова).

Музыкальный коллектив был создан на основе 1‑й симфонической бригады Всесо­юзного радио.

Выступления оркестра проходят на самых известных концертных площадках мира, в том числе в Концертном зале имени П. И. Чайковского, Большом театре России, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Мюзикферайне в Вене, Альберт-холле в Лондоне, Сантори-холле в Токио. С оркестром выступали многие знаменитые певцы и музыканты, среди которых Галина Вишневская, Монсеррат Кабалье, Дмитрий Хворостовский, Ван Клиберн, Николай Петров, Святослав Рихтер, Денис Мацуев

Дискография музыкального коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, среди которых особое место занимает «Антология русской симфонической музыки».

92 года назад (1930) вышел в свет первый номер газеты «Московские новости» на английском языке («Moscow News»).

Издание было учреждено американской социалисткой Анной Луизой Стронг под эгидой Всесоюзного общества культурной связи с заграницей для иностранных специалистов, проживающих в Советском Союзе. Первоначально газета называлась «Moscow daily News» и выходила раз в пять дней. Затем она стала еженедельной, позднее — ежедневной.

В 1949 году издание по решению Политбюро ЦК ВКП (б) было закрыто. Его выпуск возобновился спустя шесть лет.

В разное годы «The Moscow News» являлись печатным органом Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей, Агентства печати «Новости» и Союза советских обществ дружбы с народами зарубежных стран. Газета выходила, помимо английского, на французском, немецком, итальянском, испанском, арабском, эстонском, греческом, венгерском, финском языках и даже на эсперанто.

В 1980 году в связи с проведением в Москве Олимпийских игр Политбюро ЦК КПСС приняло решение об организации выпуска «The Moscow News» на русском языке. 6 июля 1980 года вышел первый номер русскоязычной версии газеты.

В феврале 2014 года выпуск бумажной версии «Московских новостей» на всех языках был прекращен, и сегодня газета выходит только в интернет-версии.

390 лет назад (1632) был основан город Якутск.

В ходе освоения Сибири отряд ени­сейского казака Петра Бекетова заложил на правом берегу реки Лены острог, который стал впоследствии центром новообразованного Якутского воеводства. Позднее он был перенесён выше по течению реки — на левый берег реки Лены, в окрестности озера Сайсары. В разные годы Якутск входил в состав различных губерний и провинций. В 1922 году он стал административным центром Якутской АССР, а в 1992 году — Республики Саха (Якутия).

Современный Якутск — не только один из старинных северных городов России и мира, но и развивающаяся городская агломерация, обладающая высоким научно-образовательным, культурным и экономическим потенциалом.

74 года назад (1948) был образован Международный союз охраны природы.

Эта старейшая и крупнейшая международная экологическая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия Земли. Она имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Сегодня Международный союз охраны природы (МСОП) объединяет более 80 государств (в том числе и Россию), свыше 1300 государственных и неправительственных организаций, около 15000 добровольцев из 185 стран мира.

С 1963 года МСОП ведёт международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

101 год назад (1921) в Лондоне был основан Международный ПЕН-клуб.

Он был создан по инициативе английских писателей Кэтрин Эми Доусон-Скотт и Джона Голсуорси, и объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

Название «ПЕН» (в переводе с английского ручка, перо) — аббревиатура от слов «poet» (поэт), «essayist» (эссеист) и «novelist» (романист).

Сегодня в клуб входит свыше 140 национальных центров из 101 страны мира. В России ПЕН-центр существует с 1989 года.

229 лет назад (1793) декретом Национального конвента был введён Французский республиканский календарь.

В годы Французской революции был создан календарь, свободный от религиозных влияний. Летоисчисление в нем велось от 22 сентября 1792 года — дня провозглашения Республики во Франции. Продолжительность года и число месяцев оставались без изменений, но каждый месяц равнялся 30 дням, и имел новое название.

Французский республиканский календарь, хоть и вызвал сопротивление со стороны церкви, просуществовал 13 лет и был отменен Наполеоном в 1805 году. Вновь он был восстановлен 18 марта 1871 года, в день Парижской Коммуны, но с её падением в мае 1871 года заменен григорианским календарем.