. Девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она
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Девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она

Девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она

Юмор — лучшее лекарство от многих невзгод и неприятностей, которые так и караулят нас в реальном мире. Поэтому замечательные комиксисты скорее спешат к нам на помощь с очередной дозой своих смешных зарисовок. Среди их числа и девушка по имени Александра.

Саша делится забавными комиксами каждый день, в которых рассказывает о себе и своей жизни. Но получается так, что её работы откликаются в сердечках ещё тысячах таких же как она. Ведь те ситуации, о которых говорит девушка, были взяты из нашей же с вами жизни!

Опасный преступник

Угадайте, кто по образованию Александра? Нет, далеко не художник. Саша — магистр экономических наук, который полон энтузиазма творить. Такие люди, как Александра и многие другие иллюстраторы без профессионального образования, в очередной раз доказывают, что человек может отлично освоить новое дело, если только он сам этого захочет.

Кому как удобно

Идеальная пара — это…

У девушки есть целая серия комиксов под хэштегом #идеальнаяпара, в которой она показывает, как выглядит настоящая любовь.

Подросток с цифрой в паспорте за 20

Всё очень просто

Госуслуги — главный враг любого хакера

Секретики, спрятанные в шкафу у каждой девушки

Победа, свидетелем которой стали только вы

Обратный процесс

Голод умеет пробуждать в нас зверя

Героями новых комиксов Александры нередко становится её любимая семья: муж Амир и два сына Елисей и Филипп. Кстати, именно муж подарил Саше айпад и стилус, когда та находилась в декрете со вторым ребёнком. Как сама смеётся девушка, сделал он это «чтобы направить мою энергию и гормоны в нужное русло!»

Специфический вкус

А у вас есть необычные предпочтения в еде? Делитесь!

А кто я такой?

Вечно недовольное лицо

Как насчёт прокатиться с ветерком?

Американские горки и всякие страшные аттракционы — далеко не для всех. И это ещё раз доказывает наша подборка забавных фото, показывающих весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках.

Жизнь интроверта

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У каждого свой подход к тому, как надо детей учить плавать

Быть родителями — это то ещё приключение по жизни. И об этом рассказывает без всяких прикрас молодая мама Виктория в своих комиксах.

# Интересное
По материалам: twizz

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