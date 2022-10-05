Девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она
Юмор — лучшее лекарство от многих невзгод и неприятностей, которые так и караулят нас в реальном мире. Поэтому замечательные комиксисты скорее спешат к нам на помощь с очередной дозой своих смешных зарисовок. Среди их числа и девушка по имени Александра.
Саша делится забавными комиксами каждый день, в которых рассказывает о себе и своей жизни. Но получается так, что её работы откликаются в сердечках ещё тысячах таких же как она. Ведь те ситуации, о которых говорит девушка, были взяты из нашей же с вами жизни!
Опасный преступник
Угадайте, кто по образованию Александра? Нет, далеко не художник. Саша — магистр экономических наук, который полон энтузиазма творить. Такие люди, как Александра и многие другие иллюстраторы без профессионального образования, в очередной раз доказывают, что человек может отлично освоить новое дело, если только он сам этого захочет.
Кому как удобно
Идеальная пара — это…
У девушки есть целая серия комиксов под хэштегом #идеальнаяпара, в которой она показывает, как выглядит настоящая любовь.
Подросток с цифрой в паспорте за 20
Всё очень просто
Госуслуги — главный враг любого хакера
Секретики, спрятанные в шкафу у каждой девушки
Победа, свидетелем которой стали только вы
Обратный процесс
Голод умеет пробуждать в нас зверя
Героями новых комиксов Александры нередко становится её любимая семья: муж Амир и два сына Елисей и Филипп. Кстати, именно муж подарил Саше айпад и стилус, когда та находилась в декрете со вторым ребёнком. Как сама смеётся девушка, сделал он это «чтобы направить мою энергию и гормоны в нужное русло!»
Специфический вкус
А у вас есть необычные предпочтения в еде? Делитесь!
А кто я такой?
Вечно недовольное лицо
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