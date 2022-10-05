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Дикость какая: 6 вещей с леопардовым принтом, чтобы хватило на тотал-лук в стиле Ким Кардашьян

Дикость какая: 6 вещей с леопардовым принтом, чтобы хватило на тотал-лук в стиле Ким Кардашьян

Леопардовый принт — вечный возмутитель спокойствия в моде, но кто бы что ни говорил, а из модных хроник он не уходит и даже провоцирует модниц на ревность. Стоило Ким Кардашьян вырядиться в леопардовый тотал-лук, как Светлана Бондарчук в инстаграме* тут же пожурила ее, напомнив, что ходила так еще прошлой зимой. Чтобы девочки не ссорились и леопарда хватило на всех, редактор моды Надя Бесчетникова собрала шесть вещей с этим анималистичным принтом.


Ким Кардашьян
Светлана Бондарчук

1.Брюки клеш Lime

Цена: 4 599 руб.

Если анималистика не ваша модная территория, то начать можно с каких-то базовых вещей: к ним быстрее привыкнуть и их легче комбинировать. Приметные брюки отлично впишутся в базовый гардероб, не заставляя вас ломать голову, как их носить. Сочетайте их с черным свитером, белой рубашкой, классическим тренчем или коричневым пальто.


Lime

2.Шуба из искусственного меха Miss Chic

Цена: 32 800 руб.

Модная вещь, за которой гоняются многие модницы. Несмотря на некоторую вычурность, леопардовая шуба уже давно стала едва ли не самой очевидной вещью в гардеробе поклонниц анималистики — спасибо образам Кейт Мосс и Сиенны Миллер.


Miss Chic

3.Блуза Mango

Цена: 4 199 руб.

Еще один осторожный способ добавить "дикости" — купить топ или блузу. Как и в случае с брюками, их можно комбинировать с какими-то базовыми однотонными вещами, которые сбалансируют образ. Ну или по примеру Ким Кардашьян можно решиться и на тотал-лук, совместив верх и низ с леопардовым принтом.


Mango

4.Платье с принтом Dolce & Gabbana

Цена: 139 500 руб.

Поклонницы леопардового принта уже давно знают, где на него охотиться — редкая коллекция Dolce & Gabbana обходится без анималистики. Лаконичный крой этого платья "приручает" дикий принт. V-образный вырез, запах и длина миди придают легкий ретровайб, так что стилизовать наряд можно по моде 1970-х — с сапогами на платформе (тоже маст-хэв сезона), кожаным или замшевым тренчем и головным платком.


Dolce & Gabbana

5.Леопардовые казаки Duet By Me

Цена: 37 000 руб.

Яркая и приметная обувь — всегда палочка-выручалочка для тех, кто не слишком охотно экспериментирует с одеждой. Казаки и сами по себе не теряют актуальности в этом сезоне, ну а с таким принтом и вовсе станут главным акцентом в образе.


Duet By Me

6.Колготки с леопардовым рисунком Calzedonia

Цена: 2 049 руб.

Это вариант добавить в образ леопардовый принт, но не в слишком буквальном виде. Такие колготки можно надеть, когда есть другие "леопардовые" вещи, например, блузка или аксессуары, чтобы эти детали перекликались в образе, а можно использовать их в качестве "перчинки" в образе total black.


Calzedonia

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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