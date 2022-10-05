. Доктор Мясников предупредил об опасном последствии популярного лекарства

Вадим Карасев

Врач Мясников заявил, что лекарство «Клопидогрел» в редких случаях может привести к смерти

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приема «Клопидогрела» — популярного лекарства из группы антиагрегантов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что в редких случаях лечение этим препаратом приводит к смерти. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о влиянии наследственности на здоровье, Мясников подчеркнул, что одно и то же лекарство может действовать на людей по-разному. «Кто-то выпьет и не поморщится, а кого-то это убьет. Вот, допустим, лекарство "Клопидогрел" кроверазжижающее. 0,3 процента, генетически обусловлено, человек выпивает, у него кровотечение и смерть, кровоизлияние в мозг», — заявил доктор.

По словам врача, медицинское сообщество сейчас изучает то, как можно определить перед приемом лекарства, есть ли у пациента риск возникновения такого побочного эффекта.

Ранее Мясников также призвал женщин с осторожностью относиться к препаратам, содержащим йод. Он предупредил, что самостоятельный прием этих лекарств может привести к нарушению работы щитовидной железы.