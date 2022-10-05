. Dress Code. В Париже прошла вечеринка Miu Miu. Среди гостей — Белла Хадид, Тина Кунаки, дочери Бьорк и Миллы Йовович

Вадим Карасев

После вчерашнего показа бренд Miu Miu провел афтепати, куда были приглашены звездные друзья марки и модели. В центре внимания оказались дебютантки вчерашнего показа — 20-летняя дочь Бьорк, Исадора Бьяркардоттир Барни, и ее ровесница, дочь Юэна Макгрегора, Эстер Макгрегор.

Белла Хадид, также принимавшая участие в показе новой коллекции, для появления на афтепати выбрала архивный наряд Miu Miu из весенне-летней коллекции 2009 года. Также среди гостей были Тина Кунаки, Алекса Чанг, Баз Лурман, Поппи Делевинь и 14-летняя дочь Миллы Йовович Эва Андерсон, которая сотрудничает с Miu Miu и уже снялась в нескольких кампаниях бренда.





Белла ХадидТина КунакиИсадора Бьяркардоттир БарниЭстер МакгрегорАлекса ЧангПоппи ДелевиньЭва АндерсонБаз ЛурманБелла ПорчКристен МакменамиНадя Бесчетникова