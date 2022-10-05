. Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак

Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Бывший муж актрисы Екатерины Варнавы рассказал ее интимные тайны. Недавнее интервью Александра Молочникова наделало немало шума, зрителей потрясли подробности его отношений с Екатериной Варнавой. Режиссер поделился тайнами, открывать которые его бывшая явно не хотела. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Молочников раскрыл, что тайно женился на Варнаве в марте. Пара планировала уехать в Америку и родить там детей. По словам режиссера, 37-летняя Екатерина хотела даже оставить карьеру ради семьи, так как очень желала забеременеть. Также Александр рассказал и о том, как проходил развод. Как оказалось, что к такому откровению бывшего Катя была не готова. Ксения Собчак поделилась, какие эмоции испытала юмористка.
«Есть режиссер Молочников, он идет на интервью к Дудю*. Высказывает свою позицию, имеет на это полное право. А в середине интервью говорит про свою бывшую девушку, с которой он расстался, еще про какие-то, на мой взгляд, интимные вещи, про ребенка, например, что она его хотела, что-то там не получалось. Потом чуть позже узнала, что Катя вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались», — удивляется 40-летняя журналистка во время своего шоу. К слову, сейчас Молочников, как и планировал, находится в Штатах. Почти все его время занимает учеба в Университете киноискусств. Как признается режиссер, привычная жизнь кардинально изменилась, возможно, на это повлияло и расставание со звездой Comedy Woman. «Наименее страшное из всего, что происходит, — потерять всю работу и начать заново! Это, наоборот, очень круто. Всем уехавшим творческим людям, тем, кто боится, скажу: по моему маленькому опыту, стремно первые две недели, потом все в удовольствие! В середине июля вел кастинг на исторической сцене Большого, сейчас репетирую в аудитории университета, снимаю короткометражки на телефон и живу значительно скромнее, чем в Москве! Вообще не страшно. Страшно совсем другое…» — писал он в личном блоге.  
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

Последние новости

Байдена предупредили о болезненном ударе России
Байдена предупредили о болезненном ударе России
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания мужчин и реальность жизни с ней
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания
Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин
Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин
Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Начальница запретила пережившей измену девушке хандрить и "портить грустью пироги"
Начальница запретила пережившей измену девушке хандрить и
Звезда «Орла и решки» Лаврентьев о ссорах в браке с Астровской: «У нас есть семейный психолог»
Звезда «Орла и решки» Лаврентьев о ссорах в браке с Астровской: «У
Талисманы королей и президентов, которые приносили им удачу
Талисманы королей и президентов, которые приносили им удачу

Топ на сегодня

Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с вредителями
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Японский производитель грузовиков задумался о продолжении деятельности в России
Японский производитель грузовиков задумался о продолжении

Еще по теме

Екатерина Варнава тайно подала на развод
Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с Варнавой
Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Муж Екатерины Варнавы стал бомжом