. Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак

Бывший муж актрисы Екатерины Варнавы рассказал ее интимные тайны. Недавнее интервью Александра Молочникова наделало немало шума, зрителей потрясли подробности его отношений с Екатериной Варнавой. Режиссер поделился тайнами, открывать которые его бывшая явно не хотела. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Молочников раскрыл, что тайно женился на Варнаве в марте. Пара планировала уехать в Америку и родить там детей. По словам режиссера, 37-летняя Екатерина хотела даже оставить карьеру ради семьи, так как очень желала забеременеть. Также Александр рассказал и о том, как проходил развод. Как оказалось, что к такому откровению бывшего Катя была не готова. Ксения Собчак поделилась, какие эмоции испытала юмористка.«Есть режиссер Молочников, он идет на интервью к Дудю*. Высказывает свою позицию, имеет на это полное право. А в середине интервью говорит про свою бывшую девушку, с которой он расстался, еще про какие-то, на мой взгляд, интимные вещи, про ребенка, например, что она его хотела, что-то там не получалось. Потом чуть позже узнала, что Катя вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались», — удивляется 40-летняя журналистка во время своего шоу. К слову, сейчас Молочников, как и планировал, находится в Штатах. Почти все его время занимает учеба в Университете киноискусств. Как признается режиссер, привычная жизнь кардинально изменилась, возможно, на это повлияло и расставание со звездой Comedy Woman. «Наименее страшное из всего, что происходит, — потерять всю работу и начать заново! Это, наоборот, очень круто. Всем уехавшим творческим людям, тем, кто боится, скажу: по моему маленькому опыту, стремно первые две недели, потом все в удовольствие! В середине июля вел кастинг на исторической сцене Большого, сейчас репетирую в аудитории университета, снимаю короткометражки на телефон и живу значительно скромнее, чем в Москве! Вообще не страшно. Страшно совсем другое…» — писал он в личном блоге.