. Евгений Плющенко и Алексей Ягудин меряются у кого больше

Фигурист Евгения Плющенко до сих пор спорит с Алексеем Ягудиным. Прославленные фигуристы публично поругались. 39-летний Евгений Плющенко и 42-летний Алексей Ягудин поспорили, чьи спортивные достижения более весомые. Известные спортсмены много лет находятся в состоянии личного противостояния. Оба сумели войти в историю мирового спорта и стать одними из лучших фигуристов в мужском одиночном катании. Но старое соперничество не оставляет олимпийских чемпионов. Евгений иронично оценил способности Алексея. У спортсмена, тренера и шоумена спросили, выйдет ли он соревноваться с давним «приятелем» в рамках ледового шоу. «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит, комментирует», — высказался Плющенко. В ответ Ягудин опубликовал статистику - он уточнил, что речь идет об истории их очных встреч с оппонентом. Муж Татьяны Тотьмяниной привел слова Ноэла Мойнихана: «Статистика может доказать что угодно, даже правду».Плющенко после этого обнародовал свою статистику. Он посчитал, сколько медалей им удалось собрать за свою спортивную карьеру. В итоге супруг Яны Рудковской оказался в явном плюсе. «Годы идут, но Алёша вместо работы всё норовит помериться со мной медалями. Да и не только медалями, видимо. Но статистика — вещь упрямая. И если уж пошла такая пьянка, Алёша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России?» — обратился Евгений к сопернику. Воспитанник Алексея Мишина посоветовал Ягудину проверять фактчекинг, прежде чем выставлять подобные данные. Он с сарказмом высказался о памяти Алексея. «Честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать. Очень жаль мне тебя, Алёша», — заверил Евгений. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что испытывает огромное разочарование, когда люди начинают жить прошлым. По его словам, он предпочитает работать и развиваться, чем бесконечно мериться давними заслугами. «Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то всё до сих пор свои медали досчитать не может», — добавил муж Яны Рудковской.В завершении своей гневной тирады Плющенко посоветовал воспитаннику Татьяны Тарасовой купить плед, начать решать кроссворды и читать газеты, потому что для него это интереснее льда. Поклонники Евгения Плющенко и Алексея Ягудина также принялись ругаться между собой. Однако самые мудрые фанаты спорта признали достижения обоих и посоветовали им прекратить давнюю вражду. «Песочница детского садика! Вы крутые спортсмены, чьи имена останутся навсегда в истории спорта не только российского, но и мирового! Мир в новых энергиях, людях, детях», «Позиция ребенка что в первом, что во втором случае. Один кидается, а другой оправдывается и ждет похвалы», «Действительно, зачем этим заниматься. Каждый заслуживает то, что он заслуживает по праву», «Зачем мериться победами и наградами, которые уже в прошлом? Нужно жить настоящим!», «Два прекрасных спортсмена! С замиранием сердца смотрела выступления каждого! Радуюсь, что они достойно выступали и представляли интересы нашей страны!», «Не позорьтесь, мужики! Вы оба талантливые спортсмены! Отличные отцы!» — написали в комментариях.