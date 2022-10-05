. Евгений Плющенко прокомментировал пост Алексея Ягудина: "Алеша все свои медали сосчитать не может"

Вадим Карасев

Евгений Плющенко в новом посте в инстаграме* ответил Алексею Ягудину, который ранее опубликовал в соцсетях статистику их личного противостояния во время спортивной карьеры.

Годы идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая. И если уж пошла такая пьянка, Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать, — написал фигурист. Под постом он опубликовал несколько скринов, подтверждающих его собственные достижения.





Плющенко добавил, что 42-летний Ягудин до сих пор живет прошлым, вместо того, чтобы заниматься главным делом своей жизни. Это великое разочарование в себе и в жизни — бесконечно мериться прошлыми заслугами, вместо того чтобы работать и развивать дело своей жизни. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь". Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда. Конфликт между фигуристами начался с того, что Евгений Плющенко, отвечая на вопрос о том, готов ли он "возродить свое легендарное противостояние с Ягудиным" на турнире шоу-программ, заявил, что Ягудин "не умеет кататься". За Ягудина заступилась его бывший тренер Татьяна Тарасова, которая в ответ на слова Плющенко назвала его "идиотом".

Евгению Плющенко, который завершил карьеру в 2017 году, сейчас 39 лет, он двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в 2002 и 2010 годах, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

Алексей Ягудин, в свою очередь, является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Официально карьеру он завершил в 2003 году, а сейчас является ведущим шоу "Ледниковый период".

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Ксения Смирнова