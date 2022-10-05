. Фонд "Благодатная Таврида" открыл в Крыму реабилитацию для пострадавших на СВО

Вадим Карасев

Фонд "Благодатная Таврида" открыл курс реабилитации "Своим" для российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в украинском плену и получивших ранения во время специальной военной операции, сообщает РИА "Новости".

"Согласно предварительно проведенному исследованию, военные помимо физических увечий и психологических травм получают отсутствие мотивации к дальнейшей мирной жизни. Фонд "Благодатная Таврида" разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви", – рассказала руководитель проекта Мария Коровина.

Программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, юридическую консультацию для получения государственной поддержки, духовно-пастырское окормление военными священниками и культурную программу. Флагманской площадкой проекта стал реабилитационный центр "Феникс" в Крыму.

Коровина отметила, что миссия проекта "Своим" – это оказание содействия в скорейшем восстановлении российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев.

Некоммерческий неправительственный фонд "Благодатная Таврида" ставит себе основной целью содействие возрождению и функционированию монастырей и храмов Крыма и Севастополя, а также занимается просветительской деятельностью. Председатель попечительского совета фонда – епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев). Получив учредительные документы 24 февраля 2022 года, фонд принял решение временно переориентировать свою деятельность на помощь раненым военнослужащим, военнопленным, ополченцам и семьям с освобожденных территорий, пострадавшим во время боевых действий.