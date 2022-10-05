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Горина недовольна всеядностью Вострецова

Горина недовольна всеядностью Вострецова
Владимир Вострецов совершил серьёзную ошибку, когда связался с Натальей и Клавдией Безверховой. Из-за этого под него начала копать Катя Горина, которую не устраивает «всеядность» парня. Владимир Вострецов недавно пришёл на проект, но решил себя попробовать в разных ролях. Но прежде всего он хочет занять пост авторитета и альфа-самца, однако не всё так просто. Авторитетами являются Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ. Они постепенно двигают друг друга с этого места и точно не потерпят других конкурентов. Самому Вове вместо этого досталось место в клане Безверховых. Если к ним попадает парень, то либо он спит с Натальей и постоянно ругается с её дочерью клавой, либо ровным счётом наоборот.

И в самом начале эта игра его вполне устраивала, ведь он переспал с Натальей, после чего начал её активно выводить из себя. Само собой, такое положение не устраивало Клаву, поэтому она в бешенстве прибыла на проект. Да и Катю Горину не устраивает такая «всеядность» бывшего ухажёра. Ей очень не нравится, когда кто-то перестаёт вожделеть её внимания и уходит к другим. Такие парни обычно долго на Дом-2 не остаются и кадетка уже начала копать под Владимира.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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