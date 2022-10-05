. Горина недовольна всеядностью Вострецова

Вадим Карасев

Владимир Вострецов недавно пришёл на проект, но решил себя попробовать в разных ролях. Но прежде всего он хочет занять пост авторитета и альфа-самца, однако не всё так просто. Авторитетами являются Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ. Они постепенно двигают друг друга с этого места и точно не потерпят других конкурентов. Самому Вове вместо этого досталось место в клане Безверховых. Если к ним попадает парень, то либо он спит с Натальей и постоянно ругается с её дочерью клавой, либо ровным счётом наоборот.И в самом начале эта игра его вполне устраивала, ведь он переспал с Натальей, после чего начал её активно выводить из себя. Само собой, такое положение не устраивало Клаву, поэтому она в бешенстве прибыла на проект. Да и Катю Горину не устраивает такая «всеядность» бывшего ухажёра. Ей очень не нравится, когда кто-то перестаёт вожделеть её внимания и уходит к другим. Такие парни обычно долго на Дом-2 не остаются и кадетка уже начала копать под Владимира.