. Гороскоп для всех знаков на 2023 год Водяного Кролика

2023 год пока не наступил, но уже сейчас мы можем узнать, что же нас ждет в ближайшем будущем и к чему нужно готовиться. Астрологи рассказали, что каждому из знаков зодиака приготовил Водяной Кролик, какие подарки принесет и кому сулит удачу.

Когда наступит Год Кролик 2023





2023 год по китайскому гороскопу приходит 22 января, а завершится в 9 февраля уже в следующем году. Покровителем нового периода будет Кролик. Он относится к Водной стихии (форма «инь»), разъясняет гороскоп 2023.

Краткий гороскоп на 2023 год, общий

Этот период будет справедливым и благополучным для многих сфер жизни. Многие конфликты закончатся мирно. Жизнь многих людей начинает налаживаться. Каждый получит то, что действительно заслужил. Представителей некоторых знаков Зодиака ждет счастье и благополучие.

Для каждого в приоритете окажется свое «я», индивидуальные качества и статус. Желание достичь большего и твердо встать на ноги преобладает.

Время перемен, ответственности и активной деятельности, вот что ждет в 2023 году. Придется выйти из зоны комфорта, подумать о близких и взяться за что-то кардинально новое.

Гороскоп на 2023 год прогнозирует, состояние умиротворенности будет присутствовать постоянно, что никак не помешает осуществлению планов или основной работе. Не желательно бросать дела на половине пути, но если это случится, то трагедии не произойдет.

Финансовые успехи очевидны, даже без крупных вложений. Удачно сложатся развлекательные мероприятия, встречи с друзьями.

Кому повезет в 2023 году

Удача ждет не всех. 2023 год будет особенно благоприятным для представителей некоторых знаков Восточного календаря.

Удача ждет:

Быка. Для него год будет плодотворным и успешным. Можно искать свое призвание, открывать новое дело, зарабатывать и копить капитал.

Тигра. Его жизнь течет расслабленно и размеренно. Тигры наслаждаются покоем, путешествуют и ведут себя миролюбиво, для хищника, конечно.

Кролика. Это его год, без всяких оговорок. Все проходит удачно, можно покупать недвижимость, переезжать, вступать в брак, заводить детей или смело шагать по карьерной лестнице.

Дракона. Это период, когда можно блеснуть красотой и талантами. Драконы смогут утолить жажду славы, а их променад по светским мероприятиям произведет настоящий фурор.

Змеи. Она наблюдает за происходящим со стороны. Но все равно будет в выигрыше. Можно удачно применить накопленный опыт и знания в свою пользу.

Лошади. Она легко гарцует по жизни весь год. Любые дела пройдут успешно без особых усилий.

Овцы. Люди, рожденные под этим знаком Восточного гороскопа, могут надеяться на щедрое покровительство. Год успешен в карьерной сфере и развитии талантов.

Собаки. Ей можно усмирить сторожевые инстинкты, чтобы сполна насладиться тихим семейным счастьем. Год благоприятен для заключения брака. Можно смело обустраивать быт, сосредоточившись на приятных мелочах.

Не самым благоприятным год обещает быть для Крысы. Ей лучше не затевать новые проекты, а сосредоточиться на сохранении достигнутого. Еще один знак, которому Кролик не обещает ничего хорошего –

Петух. Важно избегать споров и конфликтов любыми способами. Иначе результат может быть плачевным.

Обезьяне тоже стоит сдерживать свое желание выйти на передний план или как следует посплетничать. Результатом невоздержанности может стать потеря уважения.

Для Кабана год скорее нейтральный. Ему нужен отдых после встряски, амбициозные планы лучше отложить.