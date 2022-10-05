. Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации

Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации

Греция потребовала от Германии выплатить военные репарацииГлава МИД Греции Дендиас заявил, что Афины ждут от Германии выплаты военных репараций

Глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече с польским коллегой Збигневом Рау рассказал, что Афины требуют от Германии выплатить репарации за военные преступления в годы двух мировых войн, сообщает ТАСС.

«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС в целом», — заявил министр иностранных дел Греции.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что немецкое правительство изучит ноту с требованием репараций со стороны Польши, однако позиция Берлина по данному вопросу уже известна. Бургер напомнил, что министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече с Рау в Варшаве заявила, что Германия считает юридически закрытым вопрос о выплатах репараций.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп для всех знаков на 2023 год Водяного Кролика
Гороскоп для всех знаков на 2023 год Водяного Кролика
США приготовились ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи
США приготовились ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
В День учителя Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
В День учителя Путин призвал развивать у молодежи чувство
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
В США назвали заказчиков убийства Дарьи Дугиной
В США назвали заказчиков убийства Дарьи Дугиной
Выход ожидаемого режима Freelancer для Hitman 3 снова перенесли — теперь на 2023 год
Выход ожидаемого режима Freelancer для Hitman 3 снова перенесли —
Можно ли в домашних условиях правильно постирать пуховик перед сезоном холодов
Можно ли в домашних условиях правильно постирать пуховик перед
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Ксения Собчак набросилась на Дмитрия Певцова
Ксения Собчак набросилась на Дмитрия Певцова
Возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что он завел себе любовницу
Возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что он завел себе любовницу

Топ на сегодня

12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не терпела. Были холопами, стали рабами!»
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не

Еще по теме

Германия отказалась платить репарации Польше
Греция потребовала от Германии компенсацию за оккупацию
Греция официально потребовала от Германии 320 млрд евро репараций
Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ