. "Грозят членовредительством": Слепаков раскрыл, как он сбежал в Израиль

Вадим Карасев

43-летний Семен Слепаков покинул Россию весной этого года, репатриировавшись в Израиль, - теперь именно эту страну он считает своим домом. Российский комедийный актер откровенно раскрыл поклонникам обстоятельства произошедшего.

Отрастивший в Израиле кустистую бороду Семен Слепаков во время своего выступления в Рамат-Авиве раскрыл подобности своей репатриации.

Сначала я пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Однако мне было отказано, ибо своей очереди надо было ждать около года[/b][b].



Как отмечает "Комсомольская правда", актер не стал отчаиваться. Старые приятели дали комику нужный номер, по которому он и позвонил.

Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством.

В настоящее время популярный российский артист проживает в Тель-Авиве вместе со своими родителями. При этом Семен Слепаков перевез туда же свою бабушку, которой исполнилось уже 92 года.

Покинувший Россию Слепаков гастролирует по Израилю с концертами

С конца сентября популярный комик выступает в различных израильских городах. Чтобы попасть на концерт Слепакова, поклонники артиста выкладывают за билет от 3 до 7 тысяч рублей.

В то же время актер мог заработать в России на корпоративе от 30 тыс. евро всего лишь за 40-минутное выступление и считался одним из наиболее дорогих комиков.