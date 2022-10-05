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Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста

Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солистаГруппа Coldplay отменила концерты из-за легочной инфекции Криса Мартина

Британская рок-группа Coldplay отменила предстоящие концерты в Бразилии из-за болезни солиста Криса Мартина. Об этом пишет Variety.

Уточняется, что временная приостановка гастрольного тура связана с «серьезной легочной инфекцией», которой заразился фронтмен группы. «С глубоким сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отложить наши концерты в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу до начала 2023 года. Врач предписал Крису отдых в течение трех недель, поскольку он заразился серьезной легочной инфекцией», — объяснили члены коллектива в Twitter.

Музыканты также подчеркнули, что прогнозы в отношении здоровья Мартина оптимистичны, и выразили надежду, что солисту станет лучше после небольшого перерыва.

Латиноамериканский этап мирового турне Coldplay должен был начаться с двух концертов, запланированных на 11 и 12 октября в Рио-де-Жанейро. Следующий концерт был назначен на 15 октября в Сан-Паулу. Новые даты концертов пока неизвестны. Участники Coldplay заявили, что они состоятся «в начале 2023 года», о них будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось о том, что заболевший коронавирусом исполнитель Ринго Старр отменил пять концертов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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