. Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине

Тренер Илья Авербух отдал Лизу Арзамасову другому мужчине. Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Ее прославила роль в сериале «Папины дочки». Теперь она продолжает строить карьеру, снимаясь в новых проектах. Также артистка играет в театре. Рядом с ней находится муж Илья Авербух, с которым она вместе уже несколько лет. У них подрастает годовалый сын Лев. Авербух является режиссером и постановщиком на шоу «Ледниковый период». Этой осенью стартуют съемки нового сезона проекта. Оказывается жена хореографа Лиза Арзамасова согласилась принять участие в ледовом шоу, ей даже подобрали пару.Илья доверил свою жену молодому чемпиону Никите Кацалапову. Фигурист, к слову, на днях сыграл свадьбу со своей партнершей Викторией Синициной — они пара не только в жизни, но и на катке. Ранее Авербух рассказал, что этот сезон будет особенным. На этот раз участники разделятся на две команды: его и Александра Жулина. Пока остается тайной, в какой команде оказалась Лиза Арзамасова, пишет Super.