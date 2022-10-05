Вадим Карасев

Илон Маск планирует с помощью покупки Twitter создать «приложение для всего»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цель покупки Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в микроблоге.

«Покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего», — отметил предприниматель. Как в этом проекте будет задействована платформа социальной сети, Маск не уточнил.

Ранее сообщалось, что Маск снова захотел купить Twitter. По данным собеседников Bloomberg, предприниматель сделал данное предложение в письме Twitter. На этом фоне стоимость акций соцсети взлетала на 15 процентов.

25 апреля основатель Tesla и SpaceX заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался.