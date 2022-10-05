. Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной

Вадим Карасев

Информация о сдаче в плен ВСУ мобилизованного россиянина оказалась частично недостовернойСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Информация о добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) мобилизованного бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной.

Украинский Telegram-канал «Хочу жить» опубликовал видеообращение мужчины, представившегося Михаилом Куликовым из Орска. Он утверждает, что был отправлен на фронт спустя пять дней после получения повестки (21 сентября) и принимал участие в боях за Ольговку (Херсонская область) в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады. По его словам, еще находясь в России, он искал, как сдаться в плен, и нашел программу «Хочу жить». На горячей линии мужчине объяснили, как выйти к представителям Вооруженных сил Украины.

По информации издания «Верстка» (признано Минюстом иностранным агентом), один из коллег Куликова на условиях анонимности подтвердил его личность, но уточнил, что тот самостоятельно пошел в военкомат после получения повестки.

Однозначно проверить подлинность слов Куликова не предоставляется возможным, однако, по данным Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), мобилизованные россияне в настоящий момент проходят подготовку на полигонах Херсонской области — занимаются огневой подготовкой, метанием грант и изучают новейшие образцы вооружения. Сведений об их участии в военных действиях нет.

Официальный госпортал «Объясняем.рф» уточняет, что военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах. Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца.

По данным Минобороны России, добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной занятых российской армией территорий.

Информация о добровольной сдаче в плен ВСУ россиянина Куликова не заинтересовала российские СМИ, однако активно распространялась среди украинских изданий и преимущественно на личных страницах пользователей соцсетей.