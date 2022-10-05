. Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикам

Вадим Карасев

Ведущая Меньшова заявила о «разбушевавшихся элитах» из-за обращения Пугачевой к критикам

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась об обращении певицы Аллы Пугачевой к критикам. Пост артистки Меньшова прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Элиты сегодня разбушевались не на шутку. Припечатывают то холопами, то рабами, то смелостью меряются. Видимо, звезды сошлись. В прямом и переносном смысле», — заявила она.

Пост Пугачевой, в котором певица ответила критикам, был опубликован 4 октября. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница, не уточнив, о ком идет речь.

На ее обращение отреагировали многие публичные личности, в том числе певица Светлана Лобода. Кроме того, пост прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст в сентябре включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Позже стало известно, что певица улетела в Израиль.