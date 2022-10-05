. Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикам

Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикамВедущая Меньшова заявила о «разбушевавшихся элитах» из-за обращения Пугачевой к критикам

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась об обращении певицы Аллы Пугачевой к критикам. Пост артистки Меньшова прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Элиты сегодня разбушевались не на шутку. Припечатывают то холопами, то рабами, то смелостью меряются. Видимо, звезды сошлись. В прямом и переносном смысле», — заявила она.

Пост Пугачевой, в котором певица ответила критикам, был опубликован 4 октября. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница, не уточнив, о ком идет речь.

На ее обращение отреагировали многие публичные личности, в том числе певица Светлана Лобода. Кроме того, пост прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст в сентябре включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Позже стало известно, что певица улетела в Израиль.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фонд "Благодатная Таврида" открыл в Крыму реабилитацию для пострадавших на СВО
Фонд "Благодатная Таврида" открыл в Крыму реабилитацию для
У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня
У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня
Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Известная телеведущая прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени
Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше
В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой
В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой
Когда будет жуткий и веселый праздник Хэллоуин 2022: история и традиции, можно ли его отмечать православным
Когда будет жуткий и веселый праздник Хэллоуин 2022: история и
Описаны последствия сокращения добычи нефти ОПЕК+
Описаны последствия сокращения добычи нефти ОПЕК+
Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Виктория Боня завела себе тайного любовника
Виктория Боня завела себе тайного любовника
Никита Михалков хочет отсудить миллионы
Никита Михалков хочет отсудить миллионы

Топ на сегодня

12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не терпела. Были холопами, стали рабами!»
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не

Еще по теме

Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить пост Пугачевой
Соседов о грубости Пугачевой: «Бредни маразматички! Что обсуждать старуху, брызжущую ядом на всех»
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не терпела. Были холопами, стали рабами!»