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Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН

Известный ведущий описал впечатления от работы в КВНШоумен Владимир Маркони назвал классным опыт работы ведущим игр Первой лиги КВН в Перми

Известный российский шоумен Владимир Маркони описал впечатления от работы ведущим игр Первой лиги КВН. В эфире радиостанции «Юмор FM», запись которого доступна на YouTube, он назвал этот опыт классным.

«Это было классно, да-да-да, мне было очень интересно посмотреть состояние КВН, про что шутят, как все выглядит. И все в отличной форме!» — заявил шоумен.

Маркони в июне 2022 года провел игры 1/4 финала Первой лиги КВН. Все они состоялись в Перми.

Ранее актер и бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин рассказал, что ему предложили провести Летний кубок КВН. Вместе с тем он отметил, что пока не договорился об участии в мероприятии.

В феврале руководитель и ведущий КВН Александр Масляков объявил, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Вместо него программу вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну игру также провел сам Масляков. В сентябре его сын Александр Масляков-младший сообщил, что глава телеигры вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги.

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По материалам: lenta.ru

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