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Эксперт объяснил, можно ли в рамках мобилизации заявить об альтернативной службе

Эксперт объяснил, можно ли в рамках мобилизации заявить об альтернативной службе

Право на замену военной службы гражданской альтернативной есть только у солдат-срочников, пояснила эксперт портала «Право.ру» действующую норму закона. Однако Конституция предусматривает такое право для россиян.

Согласно Основному закону, гражданин может воспользоваться им в случае, если военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Однако закон об альтернативной гражданской службе» предусматривает такую возможность только для срочников, указала юрист. При этом прохождение альтернативной службы в период мобилизации определяются федеральными конституционными законами и другими федеральными актами.

Они в настоящий не изданы. «Однако Конституция имеет силу верховного закона РФ, поэтому гражданин может рассчитывать на соответствующую возможность», — заключает специалист и ссылается на позицию Конституционного суда, из которой следует, что указанное право должно обеспечиваться независимо от того принят ли федеральный закон.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. На военную службу призовут 300 тысяч резервистов — чуть больше одного процента от мобилизационного ресурса. 

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По материалам: pnp.ru

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