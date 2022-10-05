. Юлия Меньшова защищает Ивана Урганта
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Юлия Меньшова защищает Ивана Урганта

Юлия Меньшова защищает Ивана Урганта
Ведущая и актриса Юлия Меньшова не понимает, за что травят артиста. В последнее время шоумен подвергается нападкам хейтеров из-за слухов об эмиграции. Телеведущая не понимает причин травли коллеги. Юлия уверена, что он не собирается уезжать из России. С начала специальной военной операции шоумен повел себя весьма странно, чем удивил поклонников. Публично он не высказывался насчет происходящего, а только разместил в личном блоге неоднозначный пост. Потом телезвезда уехал за границу. Ходили слухи, что Иван отправился получать гражданство в Израиле. Вскоре Ургант вернулся и перестал появляться на ТВ из-за сокращения в сетке вещания развлекательного контента. Вместе с тем, телеведущий получил большую порцию хейта в свой адрес. В частности, его критиковали журналисты Михаил Шахназаров и Владимир Соловьев, режиссер Тигран Кеосаян. Однако Юлия Меньшова не понимает их позиции.
«Я не очень разделяю даже сам термин — «беглые». Ваня Ургант, насколько мне известно, вообще все это время находится в Москве. И никогда не покидал ее надолго за прошедшие полгода. И я реально не понимаю причин такой мощной общественной фронды в его адрес», — поделилась 53-летняя актриса. В Госдуме также призывали уволить Урганта с Первого канала. К слову, вечернее шоу поставили на паузу на федеральном канале. Шоумен подрабатывает на корпоративах. Ранее Иван был ведущим образовательного проекта об IT-технологиях. А недавно, некие недоброжелатели стали распространять об Иване фейки. Так, недавно в Сети появилась информацию о том, что юмориста и Кристину Орбакайте выпроводили из театра Вахтангова из-за отказа встать во время исполнения гимна России. «Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был дома», — прокомментировал 44-летний шоумен.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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