. Юлия Михалкова поделилась откровенным фото

39-летняя актриса Юлия Михалкова снялась в провокационном наряде. Юлия после ухода из шоу «Уральские пельмени» не отказалась от своего сценического образа роковой соблазнительницы. Уроженка Верхней Пышмы продолжает подчеркивать свою сексуальность, выбирая пикантные наряды. В этот раз актриса примерила провокационный образ total black.«Бомбезная!», «Очень эротичный образ», «Фигура секси!», «Отдых – это святое! А вы обалденная!», «Ух, Юлия, ты соблазнишь, кого хочешь!», «Как куколка», — высказались пользователи. Юлия рассказала, как она восстанавливает силы после трудового дня. Артистка отметила, что для нее очень важен здоровый сон. «Работать ты умеешь, а отдыхать? Коллеги по цеху уже во вторник начинают чувствовать эмоциональное выгорание, под девизом «Ох, дожить бы до пятницы». Мое решение — это крепкий и здоровый сон. Нет, я не про пикирующее падение на диван после длительных съемок с телефоном в руке и постепенное отключение. Результата от этого ноль. Есть несколько простых правил, которые позволяют мне высыпаться, даже если на отдых у меня 5-6 часов. Главное, хотя бы за час до сна — никаких телефонов, новостей и соцсетей. Отпустите информацию, поймайте тишину. Добавляем к этому чашку травяного чая и настраиваемся на спокойный позитивный лад», — посоветовала Михалкова.