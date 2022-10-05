. Юлию Меньшову разоблачил Стас Садальский

Стас Садальский рассказал, как актриса и ведущая Юлия Меньшова оказалась на Первом канале. Известный актер и блогер Стас Садальский раскрыл правду об актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой. Он заявил, что та попала на Первый канал якобы благодаря стараниям своего влиятельного отца, ныне покойного режиссера Владимира Меньшова. «Мне, правда, не нравилось, как вы вели передачу с Максимом Галкиным*. Не раскрывал зрителям правду, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру. Хочется, конечно, объективно относиться к «звездным» детям, но, как ни крути, актриса вы, мягко говоря… Желаю найти себя», — высказался Стас Садальский в телеграм-канале.Высказывание Стаса Садальского стало реакцией на слова о нем Юлии Меньшовой. Во время интервью с Николаем Цискаридзе она заявила, что Садальский для нее — пустое место. Тогда же Меньшова рассказала, что ее приглашали вернуться в программу «Сегодня вечером» после ее ухода из проекта два года назад, но она отказалась. Садальский заявил, что ничего подобного не было. «Кстати, никто вас обратно не приглашал на Первый. Эту станцию они проехали», — добавил Стас Садальский. *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.