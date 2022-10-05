. Как скрыть нестандартную форму ногтей и неровности, какие оттенки маникюра украшают даму

Если ваши ногти имеют нестандартную форму, их можно украсить некоторыми оттенками лака. К сожалению, не всем повезло с идеально ровной ногтевой пластиной. Многие девушки недовольны своими ногтями, мечтают о более естественной форме и кутикуле, которая практически не растет. Необходимо принять эту проблему и постараться что-то придумать.

Какой лак подойдет для нестандартных ногтей

Красный маникюр давно считается классикой. Он подходит к любому образу, для любого мероприятия или просто буднего дня. Поэтому постарайтесь выбрать подходящий оттенок, который не будет слишком кричащим и отлично подойдет к тону кожи. Ваши неидеальные ногти будут надежно замаскированы.

Все больше сердец покоряют блестящие лаки. Многие мастера с удовольствием наносят блестки на ногти своих клиенток, но всегда предупреждают, что обладательницам широких ногтей результат может не понравиться. Поэтому лучше обратить внимание на нежный оттенок с шиммерным эффектом. Он не слишком яркий, но это не отменяет его красоту.





Сдержанно и в то же время роскошно будут смотреться насыщенные коричневые оттенки. Такой цвет способен сбалансировать вид ногтевой пластины, прикрывая недостатки вокруг. И не важно, то ли это краснота на пальцах, то ли неправильная форма ногтя.

Каким лаком накрасить ногти, чтобы скрыть неровности

Универсальным способом сделать форму ногтя более благородной и изящной является нюдовый оттенок. Он неприметный, не кричащий, но создает видимость элегантного маникюра на несколько долгих недель. Главное, выбрать свой оттенок, который подойдет к коже.





Не увлекайтесь сложными дизайнами и рисунками, которые могут визуально вытянуть ногти. Однако обратите внимание на простой градиентный эффект. Нанесите полупрозрачный нюдовый оттенок, который к кончикам ногтей будет плавно переходить в белую грань. Форма ногтей моментально изменится, приобретая более изысканный вид.

Чтобы визуально сделать ногти более длинными, покройте их лаком только по центру. А бока оставьте не закрашенными. Если же ноготь нужно сузить, сделайте все наоборот: по краям нанесите лак, желательно темный, а середину оставьте как есть. Такой маникюр лучше доверить мастеру или же приобрести в магазине специальный трафарет, чтобы облегчить себе задачу.

Как замаскировать нестандартные ногти

Выбирая покрытие для ногтевой пластины, стоит учитывать не только цвет, но и его состав, и дополнительные свойства.

Крем-лак очень долго высыхает, но отлично скроет все неровности всего лишь одним слоем.

Экспресс-лак быстро сохнет, поэтому покрытие производится быстрым движением.





Эффектно будет смотреться перламутровый лак, но его лучше наносить на увлажняющую основу.

Профессиональный шеллак будет держаться на ногтевой пластите около трех недель, не теряя блеска.

Некоторым нравится мозаичный лак, который и выглядит очень оригинально, и прикроет все неровности.

Для дорожного варианта подойдут специальные лаки-наклейки. Достаточно приложить к ногтям глянцевое покрытие, которое имеет клеящую основу, после чего пленку нужно просто обрезать по форме.

Можно уверенно сказать, что современная индустрия имеет в запасе много разных способов, которые дают возможность женским рукам выглядеть идеально.