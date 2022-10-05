Как скрыть нестандартную форму ногтей и неровности, какие оттенки маникюра украшают даму
Если ваши ногти имеют нестандартную форму, их можно украсить некоторыми оттенками лака. К сожалению, не всем повезло с идеально ровной ногтевой пластиной. Многие девушки недовольны своими ногтями, мечтают о более естественной форме и кутикуле, которая практически не растет. Необходимо принять эту проблему и постараться что-то придумать.
Какой лак подойдет для нестандартных ногтей
Красный маникюр давно считается классикой. Он подходит к любому образу, для любого мероприятия или просто буднего дня. Поэтому постарайтесь выбрать подходящий оттенок, который не будет слишком кричащим и отлично подойдет к тону кожи. Ваши неидеальные ногти будут надежно замаскированы.
Все больше сердец покоряют блестящие лаки. Многие мастера с удовольствием наносят блестки на ногти своих клиенток, но всегда предупреждают, что обладательницам широких ногтей результат может не понравиться. Поэтому лучше обратить внимание на нежный оттенок с шиммерным эффектом. Он не слишком яркий, но это не отменяет его красоту.
Сдержанно и в то же время роскошно будут смотреться насыщенные коричневые оттенки. Такой цвет способен сбалансировать вид ногтевой пластины, прикрывая недостатки вокруг. И не важно, то ли это краснота на пальцах, то ли неправильная форма ногтя.
Каким лаком накрасить ногти, чтобы скрыть неровности
Универсальным способом сделать форму ногтя более благородной и изящной является нюдовый оттенок. Он неприметный, не кричащий, но создает видимость элегантного маникюра на несколько долгих недель. Главное, выбрать свой оттенок, который подойдет к коже.
Не увлекайтесь сложными дизайнами и рисунками, которые могут визуально вытянуть ногти. Однако обратите внимание на простой градиентный эффект. Нанесите полупрозрачный нюдовый оттенок, который к кончикам ногтей будет плавно переходить в белую грань. Форма ногтей моментально изменится, приобретая более изысканный вид.
Чтобы визуально сделать ногти более длинными, покройте их лаком только по центру. А бока оставьте не закрашенными. Если же ноготь нужно сузить, сделайте все наоборот: по краям нанесите лак, желательно темный, а середину оставьте как есть. Такой маникюр лучше доверить мастеру или же приобрести в магазине специальный трафарет, чтобы облегчить себе задачу.
Как замаскировать нестандартные ногти
Выбирая покрытие для ногтевой пластины, стоит учитывать не только цвет, но и его состав, и дополнительные свойства.
- Крем-лак очень долго высыхает, но отлично скроет все неровности всего лишь одним слоем.
- Экспресс-лак быстро сохнет, поэтому покрытие производится быстрым движением.
- Эффектно будет смотреться перламутровый лак, но его лучше наносить на увлажняющую основу.
- Профессиональный шеллак будет держаться на ногтевой пластите около трех недель, не теряя блеска.
- Некоторым нравится мозаичный лак, который и выглядит очень оригинально, и прикроет все неровности.
- Для дорожного варианта подойдут специальные лаки-наклейки. Достаточно приложить к ногтям глянцевое покрытие, которое имеет клеящую основу, после чего пленку нужно просто обрезать по форме.
Можно уверенно сказать, что современная индустрия имеет в запасе много разных способов, которые дают возможность женским рукам выглядеть идеально.