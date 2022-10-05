. Какие народные средства и современные способы можно использовать, чтобы окна не плакали зимой

«Плачущие окна» для многих становятся реальной проблемой в зимнее время года. Особенно часто конденсат наблюдается на современных пластиковых стеклопакетах. Старые деревянные окна со щелями, как ни странно, страдают меньше всего. Существует немало способов избавиться от этой неприятности, в том числе и простых народных средств.

Почему появляется конденсат на стеклах





Водяной конденсат, который мы наблюдаем зимой на окнах, — это процесс перехода газообразного вещества в жидкую форму, который может происходить при понижении температуры. Причин этого явления может быть несколько:

повышенная влажность воздуха в помещении;

низкая температура воздуха в комнатах;

плохая вентиляция помещения;

неправильный монтаж окон с нарушением герметичности конструкции;

некачественная фурнитура или износившийся уплотнитель.

Любая из этих причин приводит к тому, что в холодное время года окна запотевают и начинают «плакать». Появление конденсата имеет негативные последствия в виде снижения теплоизоляции, коррозии воздуховодов, появлении плесени, разрушения штукатурки и отделки стен внутри помещения. Поэтому с ним необходимо бороться любыми доступными средствами.

Старые народные средства для борьбы с конденсатом





Возможно, многие помнят, как наши бабушки осенью всегда мыли окна мыльным раствором, выкладывали между стекол ватные валики, ставили стаканчики с солью или древесным углем. А чтобы вид у окон был красивый и по-домашнему уютный, на ватные валики выставлялись различные статуэтки, раскладывались еловые шишки, сухие ветки или цветы. Все это делалось не просто так, а для уменьшения конденсата.

Некоторые народные средства можно использовать и сейчас. Прежде всего, накануне зимы рекомендуется тщательно вымыть окна теплым мыльным раствором, затем вытереть чистой тряпкой, хорошо просушить и протереть спиртом или солевым раствором (на 1 литр воды — чайная ложка соли без горки).

Можно также использовать смесь глицерина и жидкого мыла, смешав их в пропорции 1:1. Смесь ровным слоем наносят на чистые стекла, с внутренней стороны помещения и хорошо растирают, пока стекло не станет абсолютно прозрачным.

Еще одно эффективное средство — раствор из смеси калийного масла (40 г), глицерина (20 г) и скипидара (5 г). Все ингредиенты хорошо перемешивают, наносят на стекла и тщательно растирают сухой, чистой тряпкой.

Современные способы борьбы с конденсатом





Для борьбы с конденсатом существует множество готовых концентрированных средств, которые продаются в хозяйственных магазинах. Их просто распыляют на стекла, а затем вытирают насухо.

Если конденсат уже появился, убрать его можно при помощи обычного вентилятора, поток воздуха которого направляют на окно. Спустя полчаса или раньше «плачущие» окна удается просушить. Эту процедуру можно повторять каждый раз, как только стекла начинают запотевать.

Также избавиться от конденсата можно при помощи обогревателя, который устанавливается под окном. Поток теплого воздуха позволяет создать необходимый баланс температур и убрать влагу с окна. Ту же роль выполняют свечи, если их поставить на подоконник.

В долгосрочном варианте решает проблему бытовой осушитель воздуха. Он работает в автоматическом режиме в широком диапазоне температур и позволяет навсегда забыть о проблеме «плачущих окон».