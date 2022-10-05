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Когда будет жуткий и веселый праздник Хэллоуин 2022: история и традиции, можно ли его отмечать православным

Когда будет жуткий и веселый праздник Хэллоуин 2022: история и традиции, можно ли его отмечать православным

Совсем скоро наступит праздник Хэллоуин. Это событие, очень популярное в Европе и США, все чаще стало отмечаться в России среди молодежи. Узнайте, какая история и традиции этого страшного и веселого праздника, и когда его отмечать в 2022 году.

Когда отмечать Хэллоуин 2022

Хэллоуин — праздник, связанный с миром мертвых, который отмечается 31 октября. Он ассоциируется со страшными костюмами, тыквенными фонарями или угощениями, однако у него долгая история, восходящая к древним кельтским традициям.

История и традиции праздника

Название праздника представляет собой сокращенное All Hallows Even, что в переводе с английского означает Канун всех святых.

Кельты считали, что в конце лета исчезает граница между загробным миром и миром живых. Также считалось, что души людей, которых не стало на свете в прошлом году, отправляются на землю, чтобы покаяться в своих плохих поступках. Жжение костров и жертвоприношение в этот день имели решающее значение для народов этих мест, так как огонь привлекал добрых духов и отгонял злых.

По этой причине считается, что для отпугивания злых духов людям полагалось носить причудливые и демонические костюмы, а также надевать маски.

Хэллоуин: обычаи в наши дни

Древние традиции дошли и до наших дней, к счастью, только в виде развлечений. Самым популярным обычаем и символом Хэллоуина является переодевание в страшные костюмы и короткие представления. В обмен на них люди получали сладости, деньги или кусок пирога.

В наше время 31 октября люди наряжаются в устрашающие костюмы вампиров, ведьм, страшных невест и клоунов, злых волшебников, зомби и других негативных героев. Обычно дети подросткового возраста делают их своими руками.

В Америке люди украшают свои дома, чтобы показать, что здесь можно рассчитывать на сладости. Обычно это большие пауки с паутиной, зелье ведьм, зомби и призраки. Конечно, нельзя не упомянуть самое популярное украшение праздника – фонарики из полых тыкв.

В ночь с 31 октября на 1 ноября дети ходят в гости к соседям, стучат в двери и выпрашивают сладости. По замыслу если дом не украшен, его обходят стороной.

В клубах устраивают костюмированные балы, на которые съезжаются как молодые, так и пожилые поклонники этого праздника.

Можно ли отмечать Хэллоуин православным

Русская православная церковь относится критически к этому празднику и считает, что не нужно его заимствовать у чужой культуры.

Также стоит отметить, что православию несвойственно заигрывать с потусторонним миром и душами мертвых, и не считается позитивным весело относиться к злым силам и кончине.

РПЦ считает, что верующему человеку не следует примерять на себя устрашающие костюмы и шутить о кончине, а к людям, которые ушли в мир иной, нужно относиться уважительно и читать молитвы за их упокой.

Если все же есть желание отметить праздник Хэллоуин, можно применить его позитивные обычаи: приготовить тыквенный пирог или сделать игрушки из тыквы.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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