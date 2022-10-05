. Кого могут заставить вернуть пенсии ?
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Кого могут заставить вернуть пенсии ?

Кого могут заставить вернуть пенсии ?
Эксперт рассказал, почему могут заставить вернуть деньги государству. Бывают ситуации, когда условия для получения пенсий и пособий изменились, но получатели не сообщают об этом в Пенсионный фонд. Государство продолжает начислять деньги, хотя граждане уже не имеют права их получать. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова пояснила, придется ли в этом случае возвращать лишнее. По словам эксперта, примеров, когда граждане получают пенсии и пособия, не имея на то оснований, множество. Например, выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, начисляют выплаты, если те проживают на определенных территориях. При переезде граждане право на финансовую помощь теряют.   «Пенсионный фонд выплачивает размер пособий в зависимости от статуса «чернобыльца» и зоны проживания (зона отчуждения, отселения и т.д.). Следовательно, когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение ЕДВ согласно закону, то он теряет право на их получение», — отметила Финогенова. Если такого человека предупредили, что он обязан сообщать в ПФР о смене места жительства, а он этого не сделал, то ему выплаты придется вернуть, продолжила специалист. Еще один пример — третья группа инвалидности. Ее обладатели имеют право на материальную поддержку от государства, если у них нет работы. В случае трудоустройства, основание для доплаты теряется. И незаконно полученные деньги также взыщут в суде. При этом, говорит Финогенова, срок исковой давности для взыскания переплат составляет три года с момента установления ПФР данного факта. Суд точно встанет на сторону системы, если будет доказана вина пенсионера. В противном случае деньги можно и не возвращать. «Если ошибка в расчетах произошла по вине работника ПФ РФ и пенсия и пособия выплачивались в большем размере, чем положено, то гражданин не обязан возмещать переплату», — цитирует доцента агентство «Прайм». Ранее эксперт Лариса Сорокина рассказала, как правильно уволиться пенсионеру со своего последнего места работы. Она также раскрыла некоторые уловки работодателей, чтобы быстрее вывести возрастного сотрудника за штат и не выплачивать лишние деньги.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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