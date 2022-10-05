. Комитет Госдумы по молодежной политике поддержал законопроект о бюджете страны

Вадим Карасев

Комитет Госдумы по молодежной политике поддержал законопроект о федеральном бюджете

По решению Совета Государственной Думы Комитет рассмотрел проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и принял на заседании положительное заключение. Председатель Комитета Артем Метелев подчеркнул, что финансирование отрасли молодежной политики растет уже несколько лет подряд и уже увеличилось на 40 процентов. Если в 2019 году на эту статью бюджета было предусмотрено 10,2 миллиарда рублей, то в 2023 году будет выделено более 69 миллиардов. Еще 21,3 миллиарда рублей будут выделены дополнительно на развитие Российского движения детей и молодежи.

Дополнительно депутаты Комитета предложили ежегодно закладывать в бюджет 20 миллионов рублей в год на выплаты компенсаций волонтерам, пострадавшим в ходе выполнения своей работы, в соответствии с недавно принятым законом.

«Увеличение финансирования отрасли есть — и не на уровень инфляции. Это крайне важный сигнал, который руководство нашей страны направляет молодежи, подтверждая, что они нужны стране, как и их идеи, навыки и компетенции. Вместе с Минфином России соберем аналитику с регионов и обратимся к региональным Минфинам: расходы на молодежную политику сокращать нельзя», — сказал Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ.

Депутат добавил, что увеличение бюджетных ассигнований коснулось федерального проекта «Цифровая культура», финансирование которого увеличилось с 13 до 20,76 миллиарда рублей. Средства выделены в целях поддержки проектов по созданию и распространению контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи. Также увеличена господдержка просветительской организации «Российское общество Знание» с 4 до 5,1 миллиарда рублей. Для разработки системы оценки эффективности создаваемого социального контента Метелев предложил провести тематический круглый стол.

«Договорились с Росмолодежью подготовить отдельный Комитет, где обсудим как улучшить систему распределения грантов на поддержку молодежных проектов: сделать ее более эффективной и прозрачной как на региональном, так и на федеральном уровне. Предложил также проработать вопрос оценки социального эффекта контента, поддерживаемого ИРИ. Нужна понятная методика, которую могут использовать авторы. Такой запрос ставит перед нами профессиональное сообщество и это правильно», — написал Метелев в своем телеграм-канале.

Выросло также финансирование закрепленного за Росмолодежью проекта «Молодежь России» - с 13,45 до 25,37 миллиарда рублей. Деньги пойдут на поддержку таких молодежных организаций, как образовательные центры «Сенеж» и «Машук», Арт-резиденция «Таврида», «Регион для молодых», и другие инфраструктурные проекты.

