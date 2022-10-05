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Кристина Орбакайте в день учителя поделилась редкими школьными кадрами

Кристина Орбакайте в день учителя поделилась редкими школьными кадрами
Певица Кристина Орбакайте в честь праздника вышла на связь с поклонниками после долгого перерыва. Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и снимается в кино. Примечательно, что артистка минувшим летом часто путешествовала с семьей. Она также отдыхала в Юрмале, куда приезжала ее мама Алла Пугачева. А осенью они вместе отметились в театре в Москве. Не так давно Примадонна неожиданно уехала с детьми в Израиль. По некоторым данным, она забрала документы двойняшек из школы и теперь будет пристраивать их в новое учебное заведение. Все это время Орбакайте не выходила на связь, но 5 октября она выложила кадры, на которых была запечатлена в школе. На одном фото Кристина была совсем маленькая со своими одноклассниками и любимой учительницей. Певица не только была в форме, но и с пионерским галстуком.
А на втором снимке она уже привела в школу маленькую дочку Клавдию. Артистка была черном платье в цветочек. Она держала за руку наследницу.
«С Днем учителя! На 2 фото моя любимая учительница музыки Клименок Елена Борисовна, мы ее ласково называем ЕлБор. Это гениальная женщина! На 1 фото наш класс во главе с классным руководителем и учителем Физики Полиной Григорьевной Герасимовой. Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание», – написала звезда.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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