. Критики выставили оценки Overwatch 2 — игру хвалят, но ее рейтинг ниже первой части

Вадим Карасев





Blizzard выпустила Overwatch 2, спустя 6 лет после релиза первой части. Первая игра серии была безвозвратно убрана, и ее заменила вторая часть. При этом, Overwatch 2 выходит с новой моделью распространения — игра является условно-бесплатной, тогда как первую игру нужно было покупать.

Журналисты выставили оценки Overwatch 2, позитивно встретив новый соревновательный шутер от Blizzard. На данный момент у игры 81 балл из 100 на Opencritic, на основании 25 рецензий. Некоторые из оценок критиков:

IGN — 8 / 10Metro GameCentral — 9 / 10Game Informer — 9 / 10GameSpot — 8 / 10Hobby Consolas — 85 / 100Forbes — 9 / 10

Отметим, что суммарная оценка у первой части Overwatch была значительно выше — у нее сейчас на Opencritic рейтинг в 90 баллов из 100. Тем не менее, журналисты отмечают, что выставленные Overwatch 2 оценки ниже не из-за качества игры, а из-за малого количества нововведений. Графически Overwatch 2 почти не отличается от первой части, как и геймплейно изменений мало. Overwatch 2 называют хорошим перезапуском серии, чтобы привлечь к ней новичков и вернуть старых игроков, при этом не поломав общую формулу успеха Overwatch.

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