. Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых терпеть не может

Ведущая Ксения Бородина возмущена словами Примадонны. Алла Пугачева является популярной певицей. Она покорила публику и создавала музыкальные проекты. Но вот уже длительное время артистка не выступает на публике. Она предпочитает воспитывать двойняшек Лизу и Гарри с мужем Максимом Галкиным*. В этом году они уезжали в Израиль. Но никто не ожидал, что осенью звезда снова покинет Россию. По некоторым данным, Алла Борисовна с детьми уехала в Израиль. Якобы она забрала документы двойняшек из школы и даже выставила на продажу замок, в котором жила много лет. На певицу обрушилась волна критики. Пользователи Сети стали называть ее предательницей. А вот 4 октября Пугачева впервые высказалась после отъезда. Она была достаточно резка. «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна! Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала звезда.Одни поддержали артистку, а другие осудили. Ксения Бородина тоже отреагировала на ее слова. Ранее певица посещала концерты Примадонны. «Сегодня все это обсуждают, давайте и мы обсудим. Я только одно не могу понять, зачем тогда было петь для людей, которых терпеть не можешь?» — написала телеведущая. Многие согласились с Бородиной. Ее подписчики считают, что певица просто встала не стой ноги, поэтому написала такое негативное сообщение. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.