. Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых терпеть не может
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Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых терпеть не может

Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых терпеть не может
Ведущая Ксения Бородина возмущена словами Примадонны. Алла Пугачева является популярной певицей. Она покорила публику и создавала музыкальные проекты. Но вот уже длительное время артистка не выступает на публике. Она предпочитает воспитывать двойняшек Лизу и Гарри с мужем Максимом Галкиным*. В этом году они уезжали в Израиль. Но никто не ожидал, что осенью звезда снова покинет Россию. По некоторым данным, Алла Борисовна с детьми уехала в Израиль. Якобы она забрала документы двойняшек из школы и даже выставила на продажу замок, в котором жила много лет. На певицу обрушилась волна критики. Пользователи Сети стали называть ее предательницей. А вот 4 октября Пугачева впервые высказалась после отъезда. Она была достаточно резка. «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна! Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала звезда.
Одни поддержали артистку, а другие осудили. Ксения Бородина тоже отреагировала на ее слова. Ранее певица посещала концерты Примадонны. «Сегодня все это обсуждают, давайте и мы обсудим. Я только одно не могу понять, зачем тогда было петь для людей, которых терпеть не можешь?» — написала телеведущая. Многие согласились с Бородиной. Ее подписчики считают, что певица просто встала не стой ноги, поэтому написала такое негативное сообщение. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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