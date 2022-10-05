. Ксения Собчак набросилась на Дмитрия Певцова
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Ксения Собчак набросилась на Дмитрия Певцова

Ксения Собчак набросилась на Дмитрия Певцова
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не понимает, как актер может поддерживать солдат в окопах, когда сам в дорогущем костюме сидит в Москве. Дмитрий Певцов активно поддерживает ребят, которые были мобилизованы. Он лично выступает перед ними, пытаясь поднять им дух. Православный артист сказал призывникам на одной из таких встреч, чтобы они обращались к Богу. И также попросил их понять, что это вот все ради сохранения традиционных ценностей.
Однако своим видом на выступлении перед призывниками Дмитрий Певцов сильно разозлил Ксению Собчак, которой не понравилось, что он слишком хорошо одет, на ее взгляд. «Это какой же цинизм, а? Такие вещи можно произносить только, когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве», — возмутилась в своем телеграме Ксения Собчак.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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