. Кто родился 5 октября

Сергей Павлович Обухов (64 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Работал в аппарате президиума Верховного Совета РСФСР, в аппарате Государственной Думы. Был пресс-секретарем председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, главным редактором официального интернет-сайта КПРФ (kprf.ru).

Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов.

Георгий Петрович Камнев (39 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Работал в пензенском представительстве страхового ЗАО «Стандарт-Резерв», ООО «Энергосервисная компания». Был членом избирательной комиссии г. Пензы. Возглавлял Молодежный совет при Пензенской городской думе. Являлся первым секретарем пензенского областного комитета комсомола, секретарем, первым секретарем пензенского обкома КПРФ.

Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области.

Александр Вячеславович Новьюхов (47 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Являлся заместителем председателя Комитета по делам малочисленных народов Севера администрации Березовского района Тюменской области, начальником отдела регулирования взаимоотношений с природо-, недропользователями Комитета по вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Был помощником заместителя председателя правительства ХМАО. Занимал должность советника первого заместителя губернатора автономного округа. Избирался депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

С октября 2021 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Андрей Станиславович Шохин (61 год), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Работал школьным учителем. Избирался депутатом Совета народных депутатов г. Владимира. Занимал должности заместителя главы г. Владимира, начальника управления муниципальным имуществом администрации города. Являлся директором по развитию Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института электромашиностроения. Был главой администрации г. Владимира.

С сентября 2022 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Владимирской области.

А ещё в этот день родились:

Рамзан Ахматович Кадыров (46 лет), глава Чеченской Республики. Герой РФ. Работал в правоохранительных органах Чечни, был помощником министра внутренних дел республики. Занимал должности первого заместителя председателя правительства Чечни, советника полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, возглавлял правительство республики.

С 2007 года является главой Чеченской Республики.

Эмомали Рахмон (70 лет), президент Республики Таджикистан. Был директором совхоза имени Ленина Дангаринского района Таджикистана. Возглавлял Верховный совет республики.

В ноябре 1994 года был избран президентом Таджикистана. Четырежды, в 1999, 2006, 2013 и 2020 годах, переизбирался на этот пост.

В 2016 году в Конституцию Таджикистана были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может находиться на посту президента страны пожизненно. Он носит официальный титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации».

Марк Филлипс (61 год), премьер-министр Гайаны. Проходил службу в вооруженных силах страны. Возглавлял штаб Сил обороны Гайаны.

В августе 2020 года был назначен премьер-министром страны.

Инна Михайловна Чурикова, российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР. Работала в Московском театре юного зрителя. С 1973 года — актриса Московского государственного театра «Ленком». На сцене этого театра была занята в спектаклях «Гамлет», «Чайка», «Варвар и еретик», «Аквитанская львица», «Ложь во спасение», «Tout paye, или все оплачено» и других.

В кино актриса дебютировала в 1961 году в эпизодической роли в картине Василия Ордынского «Тучи над Борском». Широкую известность ей принес фильм Глеба Панфилова «В огне брода нет», где она сыграла деревенскую девушку Таню Тёткину. Всего Инна Чурикова снялась в более 40 картинах. Среди них, «Начало», «Васса», «Тот самый Мюнхгаузен», «Курочка Ряба», «Благословите женщину», «Ширли-Мырли», «В круге первом».

Сергей Иванович Скрипка (73 года), художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Народный артист России.

Практически вся творческая деятельность дирижёра связана с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, с которым он начал сотрудничать, ещё будучи студентом Московской консерватории. В 1993 году возглавил музыкальный коллектив. Оркестр под управлением Сергея Скрипки записал музыку к подавляющему большинству отечественных фильмом, а также фонограммы по заказу киностудий Франции и США.

Музыкант преподавал на кафедре оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных.

Александр Яковлевич Михайлов (78 лет), российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Работал в Приморском краевом драматическом театре имени М. Горького, Саратовском академическом театре драмы, Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, Малом театре. Среди крупных театральных ролей Александра Михайлова: Константин в «Детях Ванюшина», Астров в «Дяде Ване», доктор Дорн в «Чайке», Хрущев в «Лешем» и другие.

В кино он дебютировал в 1973 году в фильме «Это сильнее меня». Всего в фильмографии актёра около 80 картин. Среди них, «Мужики!», «Любовь и голуби», «Одиноким предоставляется общежитие», «Змеелов», «Есенин», «Две зимы и три лета».

Павел Романович Попович (1930-2009), советский космонавт. Генерал-майор авиации. Дважды Герой Советского Союза. Проходил службу в частях ВВС в Северном и Московском военных округах.

В 1960 году был зачислен в отряд советских космонавтов. Совершил два полёта в космос общей продолжительностью 18 суток 16 часов 27 минут 28 секунд.

Был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Являлся директором Российский институт мониторинга земель и экосистем, а также председателем совета директоров Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий.

Павел Романович возглавлял Благотворительный фонд имени первого космонавта Ю.А. Гагарина, Фонд социальной поддержки ветеранов Вооруженных Сил «Союз» и Ассоциацию музеев космонавтики России.

Он — автор книг «Вылетаю утром», «Космонавтика человечеству», «Нескончаемые дороги Вселенной» и др.

Мелитон Варламович Кантария (1920-1993), советский военнослужащий. Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны был разведчиком 756‑го полка 150‑й стрелковой дивизии 3‑й ударной армии в составе 1‑го Белорусского фронта. 1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин вместе с сержантом Михаилом Егоровым и младшим лейтенантом Алексеем Берестом установил Красное знамя Победы на крыше здания рейхстага.

После войны работал в колхозе, был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР и Верховного Совета Грузинской ССР.