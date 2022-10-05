. Кто занял место Алексея Ягудина рядом с Алиной Загитовой в шоу «Ледниковый период»

На днях Илья Авербух назвал имена участников нового сезона шоу и проболтался, что один из ведущих покинет пост. Сегодня стало известно, что Алексей Ягудин точно не появится в «Ледниковом периоде». Кто же занял место фигуриста?

Соведущей Алины Загитовой стала... олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 18-летняя спортсменка впервые попробует себя в новом амплуа. Первые съемки нового «Ледникового периода» состоятся 6 и 7 октября.