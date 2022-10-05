. Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь 2022
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Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь 2022

Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь 2022
Астролог Лариса Андерсен составила прогноз лучших дней в этом месяце. Друзья, всем привет!🙋‍♀️ ☝️Календарь благоприятных дней на ОКТЯБРЬ Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное лунное воздействие на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное лунное воздействие максимально. 🟢 Самые благоприятные дни в октябре 2022 г — 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 30 🟡 В целом это хорошие даты — 1, 2, 7, 11, 28, 29, 31 🔵 Нейтральные дни в сентябре — 3, 4, 6, 16, 17, 22, 23, 26, 27 🟠 Не самые удачные числа —  18, 21, 24 🔴 Самые неблагоприятные дни — 25
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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