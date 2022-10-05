. Лариса Долина пришла в ярость от критики ее откровенного наряда

Певица Лариса Долина не угодила поклонникам смелым образом. 10 сентября Ларисе Долиной исполнилось 67 лет. Но поверить в то, что эта стильная дама – пенсионерка, невозможно. Тем более певица с удовольствием подчеркивает свою изменившуюся, очень стройную фигуру облегающими нарядами и дерзкими мини. Вот и в этот раз артистка опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой позирует в весьма смелом образе. Звезда эстрады позирует в черном наряде: короткие мини-шорты, пиджак с прозрачными рукавами и высокие молодежные ботинки. Кроме того, Долина сделала роскошную прическу. Таким образом Лариса Александровна прорекламировала свой гастрольный тур с Московским джаз-оркестром Игоря Бутмана по пятнадцати городам России, который будет проходить с 6 октября по 30 ноября.Многие поклонники отметили, как прекрасно выглядит артистка в свои 67 лет, а также оценили стройную фигуру Долиной, позволяющую ей выходить в свет в таких несколько вызывающих нарядах. Однако, как всегда, нашлись и хейтеры. «Стареть надо достойно!», «Короткие юбки не исправят и не остановят возраст», «Вы не станете моложе в таких нарядах», «Певица мощная. Но зачем так одеваться?» — прокомментировали критически настроенные подписчики. Но известная своим характером артистка молчать не стала. «Да неужели? По вашему, я должна нарядиться, как старушка? Но извините, я на нее не похожа. А вы – снобка!» — поставила поклонницу на место Лариса Александровна.