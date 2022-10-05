. Максим Галкин попал на бабки со своим замком
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Максим Галкин попал на бабки со своим замком

Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Артист Максим Галкин* влез в колоссальные долги из-за семейного гнездышка. Шоумен отстроил для Аллы Пугачевой сказочный замок в Подмосковной деревне Грязь. При этом сама Примадонна как-то намекала, что интерьеры особняка ее поначалу смущали. Особенно страшные гаргульи у парадного крыльца. Но спорить и навязывать молодому мужу свой вкус в дизайне певица не стала.
Близкая подруга из окружения Примадонны, Любовь Аксенова, которая долгие годы служила у нее портнихой, упомянула, что Максим Галкин* даже вляпался в долги, чтобы отстроить замок. Своих финансов ему явно не хватало. «Его убедили знакомые: мол, вложи деньги, хоть что-то будет красивое в Подмосковье. В Подмосковье деньги вкладывал, а не в западные банки! Сколько денег он тогда позанимал на строительство замка, потом отдавал. Он планировал в замке съемки телепередач вести и фильмы снимать, у него там была рабочая студия», — говорит подруга Примадонны в беседе с News.ru. *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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