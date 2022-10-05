. Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
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Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко

Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Актер Никоненко жестко прошелся по Максиму Галкину и его жене. Сегодня Алла Пугачева опубликовала пост, в котором жестко прошлась по хейтерам. Артистка назвала ненавистников рабами и холопами. Пост вызвал волну негодования в обществе. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Не понравилось высказывание исполнительницы и звезде сериала «Каменская» Сергею Никоненко. В беседе с журналистами он дал резкий ответ 73-летней Пугачевой и Галкину*. «Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка. Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди... Что Алла, что ее мальчишка-засранец», — заявил актер «Абзацуа».
Напомним, что звездная семья покинула Россию весной. Примадонна отрицала слухи об эмиграции, уверяя, что вернется домой, как только начнется новый учебный год в школе. Артистка действительно приехала вместе с девятилетними Лизой и Гарри в Москву в сентябре и отвела их на школьную линейку, однако вскоре вновь отправилась за границу. Перед отъездом Пугачева попросила включить ее в список иноагентов вслед за супругом. Поклонники уверены: семья уже не появится в России. Более того, минувшим летом депутат Роман Худяков сообщил, что на Галкина заведено уголовное дело.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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