. Матвиенко выступила за прямые контакты между парламентариями РФ и Намибии

В ходе встречи с Председателем Национального Совета Парламента Республики Намибии Лукасом Синимбо Мухой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об укрепляющихся отношениях между государствами и выступила за прямые межпарламентские контакты между ними. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

Беседа между политиками прошла на полях восьмого Саммита спикеров парламентов государств «Группы двадцати» в столице Индонезии Джакарте. «Дорожим отношениями дружбы и сотрудничества с вашей страной, уходящими корнями в годы героической борьбы намибийского народа за независимость. Важно, что они продолжают развиваться и укрепляться», — отметила в ходе нее Матвиенко.

Она также выразила уверенность в том, что руководство РФ и Намибии заинтересовано в развитии межгосударственного партнерства. Политики констатировали значимость межпарламентских связей и подписания Соглашения о сотрудничестве между Советом Федерации и Национальным советом, в связи с чем спикер парламента пригласила своего коллегу нанести визит в Россию в 2023 году.

Помимо прочего, Матвиенко обратила на важную роль парламентских «групп дружбы». «Еще одним эффективным шагом в углублении нашего сотрудничества могло бы стать установление прямых контактов между профильными комитетами верхних палат парламентов», — заявила она. Также Председатель Совета Федерации поблагодарила намибийского политика за поддержку международных инициатив Москвы руководством страны, а также за взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту.

Ранее стало известно, что на этой встрече Матвиенко также призвала мировое сообщество услышать голос Африки, чтобы не допустить продовольственного кризиса. Она обратила внимание на то, что санкции Запада в отношении России негативно сказываются на поставках отечественного зерна на внешние рынки.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал о том, что в палате созданы рабочие группы по сотрудничеству с парламентами Намибии, Саудовской Аравии, Сирии, Сингапура, Алжира, Никарагуа и некоторых других государств.