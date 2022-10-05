. Мейкап с эффектом влажной кожи: как сделать трендовый макияж «потное лицо»
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Мейкап с эффектом влажной кожи: как сделать трендовый макияж «потное лицо»

Мейкап с эффектом влажной кожи: как сделать трендовый макияж «потное лицо»

Что может быть более непостоянным, чем мода? Пожалуй, только погодные изменения. Но мода бывает не только на одежду, но и на прически, маникюр, макияж. Сегодня мы наблюдаем «свежий» тренд, который пока что освоен малым количеством модниц — это эффект влажного блеска на коже. Бьюти-эксперт Юлия Макушева рассказала, как сделать макияж «потное лицо» и где уместно с ним появиться.

Как появился новый тренд с «потным» блеском

Индустрия красоты нередко меняется благодаря единичным выходам в свет моделей или знаменитостей. Так произошло и во время Лондонской недели моды в прошлом месяце. На девушках был именно такой макияж, который, можно сказать, имитирует влажный, потный блеск.

Наблюдая реакцию модного сообщества, специалисты индустрии красоты тут же предположили, что новый мейкап быстренько подвинет с пьедестала тренд на матирующие средства. Вскоре мы увидим, как на красной дорожке будут красоваться звезды с новым макияжем, напоминающим влажную кожу.

Как сделать трендовый макияж «потное лицо»


Добиться нужного эффекта можно за несколько этапов, говорит Юлия Макушева:

Кожу нужно хорошенько очистить пенкой или гелем. Увлажнить ее сывороткой. Равномерно распределить ВВ-крем легкой текстуры. Нанести румяна сверху на тонирующее средство. На румяна нанести жидкий хайлайтер.

Совет: румяна нужны для того, чтобы «оживить» кожу, сделать ее не такой бледной. Однако будьте бдительны: если кожа от природы слишком бледная, то бронзеры использовать нельзя, как и мерцающую пудру. Они могут создать эффект пигментных пятен, что вам вряд ли понравится. Хайлайтер важно брать исключительно жидкий, потому что другой будет скатываться.

Таким нехитрым способом и достигается эффект потного лица.

Однако важно не только правильно выполнить технику, но и уместно ее применить. Эксперт говорит, что для повседневного использования макияж не годится — он будет смотреться нелепо. Попробовать тренд можно для выхода на светское мероприятие.

# Общество Красота
По материалам: rsute

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