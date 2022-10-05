. Мелинда Гейтс прокомментировала развод с Биллом Гейтсом: "Не могла оставаться в этом браке"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мелинда Гейтс прокомментировала развод с Биллом Гейтсом: "Не могла оставаться в этом браке"

Мелинда Гейтс прокомментировала развод с Биллом Гейтсом: "Не могла оставаться в этом браке"

Мелинда Гейтс прокомментировала развод с Биллом Гейтсом: "Не могла оставаться в этом браке"

Бывшая жена сооснователя Microsoft Билла Гейтса, Мелинда Гейтс, дала интервью изданию Fortune, в котором прокомментировала развод с миллиардером после 27 лет совместной жизни.

У меня были некоторые причины, по которым я просто не могла больше оставаться в этом браке,

— сказала она.

Мелинда также призналась, что данная ситуация была "невероятно болезненной во многих отношениях".

Гейтс рассказала, что пандемия дала ей возможность уединиться, чтобы она могла пережить развод и "делать то, что нужно". Супруги объявили о разводе в мае 2021 года, но по-прежнему являются сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Я продолжала работать с человеком, от которого отдалялась, и мне нужно было каждый божий день выходить на связь и показывать себя с лучшей стороны.

Гейтс рассказала, что несколько раз по утрам плакала перед виртуальными встречами со своим бывшим мужем и их коллегами по фонду, но добавила, что фонд мотивирует ее быть в лучшей форме.

Во время развода, по словам Гейтс, защита детей была ее главной заботой. У супругов трое детей, каждый из которых унаследует по 10 миллионов долларов.

Первое интервью о разводе Мелинда дала еще в марте этого года. Тогда она заявила, что не было какой-то конкретной причины, которая привела к разводу. По словам женщины, она просто "поняла, что это были нездоровые отношения" и она "не могла доверять тому, что было".

Когда развод супругов стал достоянием общественности, в прессе как раз появились сообщения о связи Билла с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, а также о сексуальных отношениях самого Билла с подчиненными, когда он был генеральным директором Microsoft.

Состояние Билла Гейтса в 2022 году оценивается в 103,1 млрд долларов, Мелинды Гейтс — в 6,2 млрд долларов. Недавно Гейтс заявил, что отдаст свое состояние на благотворительность.

После развода Мелинда получила от бывшего супруга акции и ценные бумаги на сумму примерно 5,5 млрд долларов. Сейчас Мелинда также занимается своей инвестиционной организацией Pivotal Ventures, целью которой является улучшение жизни и карьерных возможностей женщин в США.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Милорад Додик решил укреплять сотрудничество России и Республики Сербской
Милорад Додик решил укреплять сотрудничество России и Республики
Заставка, которую знают все
Заставка, которую знают все
Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной
Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной
Критики выставили оценки Overwatch 2 — игру хвалят, но ее рейтинг ниже первой части
Критики выставили оценки Overwatch 2 — игру хвалят, но ее рейтинг
Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат
Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат
Миро заявила, что Алла Пугачева так и не смогла влиться в светскую тусовку
Миро заявила, что Алла Пугачева так и не смогла влиться в светскую
Юлия Михалкова поделилась откровенным фото
Юлия Михалкова поделилась откровенным фото
Алексей Панин какашка, заявил Данко
Алексей Панин какашка, заявил Данко
Обнаженная Ольга Бузова с синяками на спине боится показаться мужу
Обнаженная Ольга Бузова с синяками на спине боится показаться мужу
Сын, потерявший отца, политик, восстановивший Чечню. Все о Рамзане Кадырове
Сын, потерявший отца, политик, восстановивший Чечню. Все о Рамзане
Мейкап с эффектом влажной кожи: как сделать трендовый макияж «потное лицо»
Мейкап с эффектом влажной кожи: как сделать трендовый макияж «потное
Дикость какая: 6 вещей с леопардовым принтом, чтобы хватило на тотал-лук в стиле Ким Кардашьян
Дикость какая: 6 вещей с леопардовым принтом, чтобы хватило на

Топ на сегодня

Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в
12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу

Еще по теме

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись
Билл Гейтс заявил, что не жалеет о браке с Мелиндой, но больше жениться не собирается
Мелинда Гейтс потратит миллиард долларов на защиту прав женщин
Билл Гейтс рассказал о разводе и своей связи с осужденным за секс-торговлю детьми Джеффри Эпштейном