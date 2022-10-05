. Мелинда Гейтс прокомментировала развод с Биллом Гейтсом: "Не могла оставаться в этом браке"

Вадим Карасев

Бывшая жена сооснователя Microsoft Билла Гейтса, Мелинда Гейтс, дала интервью изданию Fortune, в котором прокомментировала развод с миллиардером после 27 лет совместной жизни.

У меня были некоторые причины, по которым я просто не могла больше оставаться в этом браке,

— сказала она.

Мелинда также призналась, что данная ситуация была "невероятно болезненной во многих отношениях".

Гейтс рассказала, что пандемия дала ей возможность уединиться, чтобы она могла пережить развод и "делать то, что нужно". Супруги объявили о разводе в мае 2021 года, но по-прежнему являются сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Я продолжала работать с человеком, от которого отдалялась, и мне нужно было каждый божий день выходить на связь и показывать себя с лучшей стороны.

Гейтс рассказала, что несколько раз по утрам плакала перед виртуальными встречами со своим бывшим мужем и их коллегами по фонду, но добавила, что фонд мотивирует ее быть в лучшей форме.

Во время развода, по словам Гейтс, защита детей была ее главной заботой. У супругов трое детей, каждый из которых унаследует по 10 миллионов долларов.

Первое интервью о разводе Мелинда дала еще в марте этого года. Тогда она заявила, что не было какой-то конкретной причины, которая привела к разводу. По словам женщины, она просто "поняла, что это были нездоровые отношения" и она "не могла доверять тому, что было".

Когда развод супругов стал достоянием общественности, в прессе как раз появились сообщения о связи Билла с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, а также о сексуальных отношениях самого Билла с подчиненными, когда он был генеральным директором Microsoft.

Состояние Билла Гейтса в 2022 году оценивается в 103,1 млрд долларов, Мелинды Гейтс — в 6,2 млрд долларов. Недавно Гейтс заявил, что отдаст свое состояние на благотворительность.

После развода Мелинда получила от бывшего супруга акции и ценные бумаги на сумму примерно 5,5 млрд долларов. Сейчас Мелинда также занимается своей инвестиционной организацией Pivotal Ventures, целью которой является улучшение жизни и карьерных возможностей женщин в США.

Надя Бесчетникова