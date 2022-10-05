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Милорад Додик решил укреплять сотрудничество России и Республики Сербской

Милорад Додик решил укреплять сотрудничество России и Республики СербскойМилорад Додик заявил о продолжении сотрудничества с Россией и Сербией

Республика Сербская (входит в состав федерации Боснии и Герцеговины) продолжит укреплять сотрудничество с Россией и Сербией, несмотря на усилия Запада по разладу отношений между партнерами. Об этом заявил президент этнического образования сербов в стране Милорад Додик, сообщает ТАСС.

«Наш основной внешнеполитический приоритет — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, нашим другом Венгрией, Китаем, а также другими, кто этого хочет. Конечно, мы не будем закрывать двери Западу, попытаемся и с ними разговаривать, но они должны научиться, что общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения», — заявил он.

Он добавил, что если западные страны примут решение о продолжении уважительных отношений, то они «должны уважать внешнеполитические приоритеты Республики Сербской и дружбу сербов с русским народом».

Ранее лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил о невозможности вступления страны в НАТО. Додик подчеркнул, что парламент уже принял окончательное решение. «По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным», — заключил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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