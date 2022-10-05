. Миро заявила, что Алла Пугачева так и не смогла влиться в светскую тусовку

Певице Алле Пугачевой хватило духу сделать скандальное заявление только из другой страны. Артистка жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал ее после отъезда из России. Певица назвала хейтеров «рабами и холопами». Заявление Примадонны шокировало многих знаменитостей. Одной из тех, кто отчитал звезду, стала Лена Миро. Блогерша предположила, что артистка так жестко высказалась, поскольку ее плохо приняли в России после возвращения из Израиля.По мнению Лены, Алла Борисовна вышла из себя, не добившись поставленных целей. «Приехала, целый месяц пыталась влиться снова в тусовку, но получив отворот, тихо уехала. Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела. И только улетев, Алла вывалила оскорбления», — написала Миро на сайте lena-miro.ru. Блогерша посчитала, что своим оскорбительным заявлением певица показала, какой она является на самом деле. Напомним, Пугачева провела в Израиле полгода. В конце лета Примадонна вернулась в Россию, однако пробыла на родине всего месяц. На днях звезда снова улетела за границу.