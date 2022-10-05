. Мирошник назвал важнейший шаг интеграции ЛНР в состав России
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Мирошник назвал важнейший шаг интеграции ЛНР в состав России

Мирошник назвал важнейший шаг интеграции ЛНР в состав России

Важнейшим шагом интеграции станет освобождение регионов, присоединившихся к России и обеспечение безопасности на этих территориях, сообщил РИА «Новости» представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник 5 октября.

По его словам, стартовал переходный период, и первоочередной задачей являются полное освобождение и обеспечение безопасности на присоединившихся территориях. «Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — подчеркнул он.

В Кремле 30 сентября прошла церемония принятия в состав России новых территорий. Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий.

О подписании президентом России четырех федеральных конституционных законов о принятии в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сообщалось ранее в среду.  

 

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По материалам: pnp.ru

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