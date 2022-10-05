. Можно ли в домашних условиях правильно постирать пуховик перед сезоном холодов
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Можно ли в домашних условиях правильно постирать пуховик перед сезоном холодов

Можно ли в домашних условиях правильно постирать пуховик перед сезоном холодов

Не успели постирать пуховик после холодов в прошлом году, а температура за окном стремительно падает? Не беда. Вы точно успеете постирать куртку до заморозков, причем сделаете это дома. Ведь перед сезоном в химчистке заламывают огромные цены, которые серьезно истощат кошелек. Как правильно стирать пуховик, чтобы он не испортился, рассказала Ольга Драгунова, вице-президент Ассоциации текстильщиков.

Важные правила стирки пуховика перед сезоном холодов

Возможно ли качественно почистить пуховик в домашних условиях? Ольга Драгунова говорит, что да, но при этом нужно соблюсти ряд правил.

Во-первых, важно, чтобы стиральная машинка имела специальную программу «пух/перо». Но если ее нет, то выбирать нужно щадящий режим.


Во-вторых, изучайте ярлычок изделия. Температура воды должна быть точно такая, как указано.

В-третьих, любым моющим средством стирать пуховик нельзя. Лучше всего использовать специальный порошок для изделий из пуха. А вот от хлорсодержащих отбеливателей лучше отказаться, даже если куртка белая.

Советы, как постирать пуховик правильно

Прежде чем приступать непосредственно к стирке, вытряхните пуховик, чтобы избавиться от пыли, которая случайно забилась в укромные места. Проверьте содержимое карманов, как накладных, так и внутренних.

В капюшон можно положить шарик, предварительно завернув его в мешочек для стирки. Однако если воротник меховой, то его лучше отстегнуть и стирать вручную.


Если на пуховике есть пятна, особо грязные места, то предварительно можно застирать их мылом. Обычно самыми грязными бывают манжеты, воротник и карманы. Жирные пятна придется устранять пятновыводителем.



Пуховик, как и любую другую куртку, эксперт рекомендует стирать внешней стороной внутрь. Выверните изделие наизнанку и застегните все молнии, чтобы подкладка не порвалась.


После стирки пуховик необходимо встряхнуть, чтобы наполнитель лег правильно. Сушите изделие вывернутым, в вертикальном положении, повесив на плечики. Ускорять сушку каким бы то ни было способом не рекомендуется, потому что пух внутри собьется в комки. Единственное, что допустимо — руками периодически взбивать содержимое, чтобы оно высыхало правильно.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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