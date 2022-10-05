. Мужчины перестали хотеть секса, заявила Малибу

По словам девушки, доходы падают, и секса нет. Олеся Малибу пожаловалась, что ее подруги стали меньше зарабатывать. С недавних пор мужские приоритеты изменились. Из-за происходящих изменений в жизни мужчин в связи с частичной мобилизацией пострадали многие сферы услуг. Не остались в стороне и эскортницы. Сама Олеся завязала с таким способом заработка, но хорошо знает, что происходит в этом мире. «Подруги, работающие в эскорте, говорят, что заработки их сейчас сильно упали. Потому что мужчины перестали думать о сексе. Да и сами эскортницы сейчас заработок не ставят на первое место. Всем им стало плевать на деньги. Ведь это ерунда по сравнению с ситуацией, которая сейчас происходит», — призналась Олеся. При этом звезда недоумевает, почему мужчины не нашли способа избежать мобилизации, если не хотят отправляться на службу. Сама Малибу предложила законный вариант. «Надо просто сменить пол. Даже если они женаты – ничего страшного. В любви главное – общие интересы и то, какой в принципе человек рядом, а не секс», — считает теледива. Сама же звезда счастлива в отношениях с мужчиной по имени Арсений, который старше ее на 20 лет. «Замуж за него не собираюсь, детей тоже рожать не буду от него. Но в эскорте сейчас не работаю, так как он меня полностью обеспечивает», — пояснила Олеся в беседе с порталом Prozvezd.