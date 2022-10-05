. Начальница запретила пережившей измену девушке хандрить и "портить грустью пироги"

Вадим Карасев

На днях англоязычные соцсети потрясла очередная жестокая история. Анонимная пользовательница сайта Reddit пожаловалась на свою начальницу, которая запретила ей переживать.

Девушка показала людям электронное письмо с призывом прекратить унывать из-за того, что ей изменил парень, с которым она четыре года была вместе. Менеджер посоветовала не приносить личные проблемы в пекарню и притворяться, что все хорошо.

Основной претензией менеджера было то, что работнице непозволительно "хандрить в такой маленькой пекарне", а также "добавлять грусть в пироги". При всем этом пользовательница утверждает, что ее темп работы ничуть не снизился, а контакт с клиентами все равно не входил в ее обязанности.



Начальница также попробовала утешить сотрудницу, но в формулировках все равно чувствовалось, что ей наплевать. "Он был частью твоей жизни, а не всей жизнью", — заявила она и призвала сходить к терапевту, чтобы "не быть такой беспомощной".



Большинство юзеров высмеяли нелепое письмо начальницы и поддержали пользовательницу. "Подтверждаю, однажды я съел немного пирога, и мне стало грустно", "Не переживай, мы все на твоей стороне", "Без небольшой толики грусти не почувствуешь и радости", — писали люди.

Некоторые пользователи настолько прониклись чувствами девушки, что предложили ей помощь с новой работой.

