. Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова

Певица Наталья Ветлицкая живет за границей и позволяет себе плохо высказываться о родине. Дана Борисова резко осудила поведение Натальи Ветлицкой. Сбежавшая из России звезда 90-х регулярно критикует родную страну. Певица уже много лет живет в Испании, но еще недавно она пыталась совершить громкий камбек и прокатиться по регионам с гастрольным туром. Однако из-за пандемии чёс по стране не состоялся. Весной этого года Ветлицкая резко изменила свою позицию, сосредоточившись на антироссийской риторике. Накануне Борисова публично унизила 58-летнюю певицу, назвав её «располневшей неблагодарной бездарностью». По мнению ведущей, Ветлицкая изо всех сил привлекает внимание к своей персоне, ведь там, где она сейчас живет, никому нет до неё дела. Дана, кстати, одинаково плохо относится ко всем звездам, которые негативно высказываются о России.«Это насквозь прогнившие люди: нахапали себе добра за счет России, а сейчас сидят за границей и поливают Родину грязью», — цитирует Борисову источник «ЭГ». Ранее Борисова не менее жестко высказалась в адрес Алексея Панина, который в 2020 году получил вид на жительство в Испании. «Они все получили здесь, в России, а сейчас устроились в Испании и тявкают, огрызаются, оскорбляют тех, кто остался здесь, настоящих патриотов», — ругается Борисова. Напомним, что за последние полгода страну покинули многие звезды. Например, поселившийся в Израиле Семен Слепаков. На днях он подтвердил, что прошел процедуру репатриации. Кстати, шоумен увёз из родной страны всех родных, даже 92-летнюю бабушку.