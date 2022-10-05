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Наталья Водянова ждет шестого ребенка, сообщают СМИ

Наталья Водянова ждет шестого ребенка, сообщают СМИ
40-летнюю супермодель Наталью Водянову подозревают в беременности. Наталья Водянова вот уже несколько месяцев не появляется на публике и не посещает светские мероприятия. Пропустила топ-модель и Неделю моды, прошедшую в начале осени в Париже. Сперва все решили, что манекенщица отказалась от дефиле из-за отмены русской культуры на Западе, однако соотечественница Натальи – Ирина Шейк  блистала на подиуме, как ни в чем не бывало. И вот тайну Водяновой раскрыли: по слухам, модель скрывается ото всех, потому что не хочет афишировать свою шестую беременность и чувствует себя неважно. Якобы срок у знаменитости уже приличный, а малыш должен появиться на свет этой зимой. Как известно, для Натальи этот ребенок станет шестым. Супермодель воспитывает Лукаса, Неву и Виктора от первого супруга, британского аристократа Джастина Портмана, и сыновей Максима и Романа от нынешнего мужа, миллиардера Антуана Арно.
Лица младших наследников супруги до сих пор скрывают, хотя старшему из них в этом году исполнилось восемь лет, а младшему - 6. В Сети судачат, что манекенщица мечтает подарить бизнесмену дочь. Напомним, Водянова состоит в отношениях с наследником модного конгломерата уже десять лет, однако предложение руки и сердца топ-модель получила лишь зимой 2020 года, а осенью влюбленные сыграли скромную свадьбу в Париже. Изначально Наталья планировала устроить пышное торжество с несколькими сотнями гостей, но в итоге отказалась от праздника из-за эпидемии коронавируса, ограничившись росписью в мэрии.
# Шоу-бизнес Водянова Наталья
По материалам: z-aya

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